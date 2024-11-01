Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarına ilişkin rapor ortaya çıktı: İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri!

01 Kasım 2024 17:58 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 18:13

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıkların HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi. Dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı. Tutuklu 4 sanığın tespit edilen baz hareketleri dakika dakika şemada yer aldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran​ ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacağı davada HTS kayıtlarına ilişkin 3 bilirkişi tarafından hazırlanan rapor dosyaya eklendi. Söz konusu raporda, sanıkların 21 Ağustos'ta 14.28'den itibaren Tavşantepe Mahallesi'nde tespit edildikleri mevkilere ilişkin krokiler de yer aldı.

BAZ TESPİTİ YAPILDI

Raporda, bilirkişilerce sanıkların HTS kayıtlarının alındığı, olayın olduğu Tavşantepe Mahallesi'ne gidildiği, baba Arif Güran'ın ikameti çevresinde, tutuklu sanık amca Salim Güran'ın ikameti ve çevresi, ara yollar, Uzunbahçe tarafında bulunan tarlası ile mahalledeki okul ve Kur'an kursu, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş ve çıkış istikametindeki ana baz ve yan bazların tespitinin yapıldığı belirtildi.

AMCA İLE İTİRAFÇI BİR ARADA

Söz konusu bölgelerde yapılan dar alan baz çalışmasına ilişkin hazırlanan raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"21 Ağustos'ta anne Yüksel Güran'ın saat 14.28'de ikametinde olduğu, 16.39'a kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği, ikameti dışında bir yerde olmadığı değerlendirilmektedir. Salim Güran'ın aynı gün 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu,15.20'de Arif Güran'ın ikametine geldiği ve giriş yaptığı, daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçip geri Arif Güran'ın ikametine girdiği ve 16.10'a kadar Arif Güran'ın evinde ve müştemilatında olduğu, Nevzat Bahtiyar ile 21 Ağustos günü 15.10 ile 15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu ve birlikte oldukları değerlendirilmektedir.

Enes Güran'ın aynı gün 14.30 sıralarında ikametinde bulunduğu, 15.41'den 15.51'e kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği, 15.57 sıralarında Salim Güran'ın ikametine geçtiği, 16.06 sıralarına kadar da bu adres civarında bulunduğu değerlendirilmektedir. Nevzat Bahtiyar'ın olay günü 15.08'de Salim Güran ile telefonla görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif Güran'ın ikameti ve civarında olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın evine geldiği ve 15.35'e kadar burada olduğu daha sonra ayrıldığı, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edildi."

SALİM GÜRAN NARİN'İN CESEDİNİN GİZLENDİĞİ YERDE

Raporda, "Salim Güran'ın HTS kayıtlarına göre olay günü saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve saat 22.55'te buradan ayrıldığı" bilgisi yer aldı.

Salim Güran'ın ifadesinde, 21 Ağustos'ta Uzunbahçe köyüne gittiğini beyan ettiği anımsatılan raporda, yapılan çalışmalarda olay günü ya da gecesi Uzunbahçe köyüne gitmediği, 19 Ağustos'ta saat 13.28 sıralarında söz konusu mevkideki mısır tarlasında bulunduğu, 13.57 sıralarında Uzunbahçe köyüne doğru hareketlendiği, 14.00 sıralarında Uzunbahçe köyünde olduğu, aynı gün 14.11 sıralarında bu köyden ayrılıp, 14.15 sıralarında mısır tarlasına geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

BERABER HAREKET ETTİKLERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, HTS kayıtlarına ilişkin şunlar kaydedilmişti:

"Olay günü anne Yüksel Güran'ın saat 14.28'de telefonu kapandığında ikametinde olduğu, 15.38'de telefonu açıldığında yine ikametinde olduğu, ağabey Enes Güran'ın 14.30'da telefonu kapandığında ikametinde olduğu, 15.41'de telefonu açıldığında yine ikamette bulunduğu, amca Salim Güran'ın 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu,15.20'de ahırın oraya geçiş yaptığı ve 16.10'a kadar Arif'in evinde ve müştemilatında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın 15.08'de Salim Güran ile telefonda görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif’in ikameti ve civarında olduğu, 15.27 sıralarında Arif'in evine geldiği evde bulunduğu, 15.35'e kadar Arif'in ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, 16.00 sıralarında Narin'in cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edilerek, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay günü öncesinde ve sonrasında birlikte hareket ettikleri değerlendirilmiştir."