Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin görülen davanın ikincisi bugün başlıyor. İlk davada hakim karşısına geçen annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. İkinci davada ise 3'ü çocuk 15 sanık, suçluyu kayırma suçundan hakim karşısına çıkacak. Sanıklar adliyeye getirildi.

NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bir çuvalın içinde bulunmuştu. Kimin neden böyle vahşi bir cinayeti işlediği soruları yükselirken, komşu Nevzat Bahtiyar itirafçı olmuş ve her şeyi amca Salim Güran'ın yaptığını söylemişti. Cinayete ilişkin görülen davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakim karşısına çıktı.

3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 buçuk yıl hapis cezası aldı.