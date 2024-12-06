Son dakika | Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu

06 Aralık 2024 11:14 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:44

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Narin Güran cinayeti davasında yeni detaylar! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı anlattı: 'Salim keşke beni vursaydı da...'

Narin Güran cinayeti davasında yeni detaylar! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı anlattı: 'Salim keşke beni vursaydı da...'

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran​ davasında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran​ ile Nevzat Bahtiyar​ hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma ise 26 Aralık’ta görülecek.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİLDİ

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren konuyla ilgili açıklama yaptı.

Eren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan NARİN dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibariyle sunmuştur.

Savcılık esas hakkındaki mütalaasında 4 sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ile cezalandırılmalarını talep etmiştir.

26 Aralıkta Narin için Adalet demek için 8. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yerimizi alacağız."

NARİN'İN ÜZERİNDEKİ KIL ABİ VE ANNE İYİ UYUMLU

Dava dosyasında beklenen bir diğer önemli rapor ise Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nden geldi. Hazırlanan son rapor dosyaya eklendi.

Raporda yer alan ayrıntıya göre; atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 santimetre...

Kahverengi kıl örneklerinin ise köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı belirtildi.

Raporun sonuç bölümünde şunlar anlatıldı:

“Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi.”