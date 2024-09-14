Narin Güran cinayetinde mesajları ortaya çıkmıştı! Amca Salim Güran'ın işçisi de tutuklandı

14 Eylül 2024 01:52 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 01:58

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli R.A. tutuklandı. Tutuklu sayısı 11'e yükselirken R.A'nın, çalışanı olduğu amca Salim Güran ile yazışmaları ortaya çıkmıştı. İşte detaylar...

Narin Güran cinayetinde baba şüphelendiği ismi açıkladı! 'Hiçbir şey olmamış gibi yanımda sigara yaktı'

Narin Güran cinayetinde baba şüphelendiği ismi açıkladı! 'Hiçbir şey olmamış gibi yanımda sigara yaktı'

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLU SAYISI 11 OLDU

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

"HENÜZ BENDE DEĞİL ÖLMEMİŞ"

Narin Güran'ın (8) tutuklanan amcası Salim Güran ile işçisi R.A.'nın görüşmesi soruşturma dosyasına girdi. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan R.A.'nın, Salim Güran ile Kürtçe yaptığı konuşma uzman ekip tarafından çözüldü. Salim Güran’ın 'O sondaki köşede sana ait bir şeyin düşmüş, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde' sözlerine R.A.’nın 'Tamam henüz bende değil. Tamam, daha ölmemiş' cevabını verdiği ortaya çıktı.

İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos’ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54’te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söyledi.