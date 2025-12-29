Menü Kapat
Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'dan yeni karar!

Narin Güran cinayetinde Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise öldürmeye yardım etmek suçundan yargılanacak. İşte detaylar...

Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'dan yeni karar!
Diyarbakır’da Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde hukuk süreci kritik bir dönemece girdi. Geçtiğimiz yıl kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin’in ölümüne ilişkin açılan davada, Yargıtay’dan beklenen karar çıktı.

Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'dan yeni karar!

AİLE ÜYELERİNİN CEZALARI KESİNLEŞTİ

Davanın temelini oluşturan aile üyeleri hakkındaki kararlar üst mahkemece tescillendi. Küçük kızı boğarak öldürdükleri tespit edilen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'dan yeni karar!

NEVZAT BAHTİYAR İÇİN KRİTİK KARAR

Ancak davanın en kritik figürlerinden biri olan ve cansız bedeni dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar, savcılığın itirazı üzerine bozuldu. Daha önce sadece "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Bahtiyar’a verilen bu düşük ceza, toplumda büyük tepkiyle karşılanmış ve vicdanları yaralamıştı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını haklı bulan Yargıtay, bu kararı sanık aleyhine iptal etti.

Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'dan yeni karar!

Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda Nevzat Bahtiyar, önümüzdeki günlerde "öldürmeye yardım" suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkacak.

#Gündem
