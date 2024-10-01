Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Bakan Tunç canlı yayında açıkladı

01 Ekim 2024 14:26 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:42

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran ve Münevver Karabulut cinayetlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Narin cinayetinde soruşturmanın sonuna geldiklerini belirten Bakan Tunç, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması konusunda da konuştu.

Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​, TBMM'de yeni yasama yılının başlamasından önce katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

"NARİN GÜRAN SORUŞTURMASININ SONUNA GELDİK"

İfadeler alınıyor, otopsi raporları tekrar inceleniyor. Bu kapsamda DNA tespitleri ve kriminal inceleme sonuçları var araçlardan eşyalardan elde edilen bulgular var. Sonradan tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntüleri ses ve görüntü bakımından Tübitak'ta inceleniyor. Adli tıp ve ifade tutanakları ile etkin bir soruşturma​ yapılıyor. Katillerin bulunmasıyla ilgili başsavcılığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Tabii soruşturma gizli. Narin'in katillerine mutlaka ulaşılacak. Elde edilen bulgular ve ifadeler tüm bunlar bir süreç gerektiriyor. Bu süreç tamamlandığında ve iddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak. Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Soruşturma sürecinin sonuna geldik.

MÜNEVVET KARABULUT CİNAYETİ

Uzun süredir tartışıldı Cem Garipoğlu'nun intiharından sonra. Mağdur aile bunu gündemde tuttu tereddütlerin giderilmesi sonucu Garipoğlu Ailesi de dilekçe verdi. Bu kapsamda savcılığımız kabrin açılıp DNA incelemesinin yapılmasına karar verdi."