Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Katili itiraf etti! Küçük kızın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

21 Eylül 2024 12:10 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:23

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada küçük kızı gömen Nevzat Bahtiyar, cinayetin ardındaki sır perdesini aralayacak yeni itiraflarda bulundu. Tehditler nedeniyle ilk ifadesinde olayı farklı şekilde anlattığını söyleyen Bahtiyar, Narin'in katilinin kim olduğunu açıkladı. Narin'in öldürülmesine sebep olan 'cinsel ilişki' detayı dikkat çekti.

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran​ cinayetine yönelik soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Diyarbakır​'ın Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan, 8 Eylül günü cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın katili ve neden öldürüldüğü ortaya çıktı. Daha önce 8 yaşındaki Narin'i mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar​ ifadesini değiştirdi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Bahtiyar, cezaevinde verdiği yazılı dilekçede yeniden ifade vermek istediğini iletti.

Nevzat Bahtiyar, cinayet soruşturmasını yürüten savcılar tarafından 4 saat boyunca sorgulandı. Savcılığa verdiği yeni ifade katilin kim olduğunu söyleyen Bahtiyar, küçük kızın ölümüne sebep olan olayı da itiraf etti.

"TEHDİTLERDEN DOLAYI OLAYI FARKLI ANLATTIM"

Bahtiyar, daha önce verdiği ifadelere ilişkin, bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim Güran​'ın tehditlerinden dolayı farklı anlattığını öne sürerek, 21 Ağustos günü yaşananları anlattı.

Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradığını aktaran, Bahtiyar, daha sonra Salim de kendisini ağabeyi Narin babası Arif Güran'ın evinin bulunduğu tepeden seslenerek, yanına çağırdığını söyledi. Salim ile Arif Güran'ın evine girdiklerini ileri süren Bahtiyar, şunları söyledi:

"NARİN'İ ANNESİ İLE BİRLİKTE OLDUĞUMU GÖRDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

“Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, ‘Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim.”

CESEDİ AHIRDA ÇUVALA KOYMUŞ!

Daha sonra Narin'in cesedin Salim ile birlikte battaniyenin içine bıraktığı öne süren Bahtiyar, Salim'i cesedi kucağına verdikten sonra kendisinin de cesetle birlikte evden ayrıldığını söyledi.

Kapı önünde Narin'in terlikleri olduğunu söyleyen Bahtiyar, Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracına bırakmak için evime doğru gittiğini, ilk önce kendisine ait ahıra pencereden cesedi bıraktığını dile getirdi.

Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdiğini anlatan Bahtiyar, ancak çuvalı bağlamadan, cesedi kendi aracının arka koltuk paspasına bıraktığını ve battaniyeyi de arkadan aracıyla gelen Salim'e verdiğini öne sürdü.

"NARİN'İN ANNESİ AĞLAYARAK BAKIYORDU"

İfadesinde, “Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at” diyen Bahtiyar, “Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım” diye konuştu.

BİR AYAĞI ÇUVALIN DIŞINDA KALMIŞ...

Narin'in bir ayağı çuvalın dışında kaldığını söyleyen Bahtiyar, telaşlı olduğu için olay yerinden hemen uzaklaştığını öne sürdü. Olaydan sonra Salim'le yüz yüze veya telefonla görüşmediğini anlatan Bahtiyar, birkaç gün sonra yolda karşılaşınca kendisiyle kaş göz işareti yaparak selamlaştığını söyledi.

Narin'in cansız bedenini bıraktığı yeri Salim'in görüp görmediğini bilmediğini ifade eden Bahtiyar, ancak Eğertutmaz deresinin köyün yüksek yerlerinden açıkça görüldüğüne dikkat çekti.

Salim'in kendisini arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığını görmüş olabileceğini söyleyen Bahtiyar, olay tamamen bu şekilde yaşandığın, Narin'i kesinlikle öldürmediğini, sadece Salim'in cesedi kendisine teslim etmesi nedeniyle Eğertutmaz deresine bıraktığını öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar ifadesinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.