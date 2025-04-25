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 | Suat Vilgen

Narin Güran cinayetinde sır perdesini kaldıracak gelişme! 4K görüntüler geliyor

Narin Güran cinayeti davasında kritik bir aşamaya gelindi. Güran ailesinin avukatı Onur Akdağ, cinayetin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarılmasına olanak tanıyacak yüksek çözünürlükteki görüntülerin hazırlandığını belirterek tarih verdi.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 08:03
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 08:03

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 8 yaşındaki Narin Güran’ın hunharca öldürülmesine ilişkin dava sürerken, cinayetin aydınlatılması adına kritik öneme sahip yeni bir gelişme yaşandı. Olay günü kayıt aldığı belirtilen Dara-2 askeri üs bölgesine ait görüntülerin yurt dışında yapılan iyileştirme çalışmaları tamamlanmak üzere. Görüntülerin Mayıs ayı sonunda 4K kalitesinde hazır hale geleceği bildirildi.

Narin Güran cinayetinde sır perdesini kaldıracak gelişme! 4K görüntüler geliyor

AİLE CEZALANDIRILDI, DOSYA İSTİNAFA GÖNDERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürütülen yargılamada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızın cesedini, amcası Salim Güran’dan aldığını ve Eğertutmaz Deresi’ne gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise "delilleri gizlemek ve yok etmek" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dava dosyası istinaf mahkemesine gönderildi.

Narin Güran cinayetinde sır perdesini kaldıracak gelişme! 4K görüntüler geliyor
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AVUKAT AKDAĞ TARİH VERDİ

Güran ailesi avukatlarından Onur Akdağ, görüntüler üzerindeki teknik sürece dair sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Akdağ, Daran-2 kamerasına yönelik iyileştirme çalışmalarında son dakika bir değişikliğe gittiklerini belirterek, "Zor olsa da 4 dakikalık iyileştirmeyi planladığımız görüntüleri uzatarak 15.16 ile 15.40 dakikaları arasındaki (kamera saatine göre) zaman dilimine ilişkin iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz. Artık işimiz daha kolay. Zira hangi programlarla, hangi yazılımlarla çalışacağımızı, görüntüleri nasıl iyileştireceğimizi net olarak tespit etmiş durumdayız. Daha önce de söz verdiğimiz gibi Mayıs ayının sonuna kadar 4K çözünürlükteki görüntülerimizi kamuoyunun takdirine sunacağız.”

Sıkça Sorulan Sorular

NARİN GÜRAN CİNAYETİNİN GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI MI?
Narin Güran davasında gerekçeli karar açıklandı. Cinayetin ortak işlendiği netleşti. Katilin kim olduğu yine belirlenemedi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra dere kenarında bulunmuştu. 944 sayfa olan kararda cinayetin anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran tarafından birlikte işlendiği açıklandı.
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