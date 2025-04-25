Narin Güran cinayetinde sır perdesini kaldıracak gelişme! 4K görüntüler geliyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 8 yaşındaki Narin Güran’ın hunharca öldürülmesine ilişkin dava sürerken, cinayetin aydınlatılması adına kritik öneme sahip yeni bir gelişme yaşandı. Olay günü kayıt aldığı belirtilen Dara-2 askeri üs bölgesine ait görüntülerin yurt dışında yapılan iyileştirme çalışmaları tamamlanmak üzere. Görüntülerin Mayıs ayı sonunda 4K kalitesinde hazır hale geleceği bildirildi.

AİLE CEZALANDIRILDI, DOSYA İSTİNAFA GÖNDERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürütülen yargılamada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızın cesedini, amcası Salim Güran’dan aldığını ve Eğertutmaz Deresi’ne gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise "delilleri gizlemek ve yok etmek" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dava dosyası istinaf mahkemesine gönderildi.

AVUKAT AKDAĞ TARİH VERDİ

Güran ailesi avukatlarından Onur Akdağ, görüntüler üzerindeki teknik sürece dair sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Akdağ, Daran-2 kamerasına yönelik iyileştirme çalışmalarında son dakika bir değişikliğe gittiklerini belirterek, "Zor olsa da 4 dakikalık iyileştirmeyi planladığımız görüntüleri uzatarak 15.16 ile 15.40 dakikaları arasındaki (kamera saatine göre) zaman dilimine ilişkin iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz. Artık işimiz daha kolay. Zira hangi programlarla, hangi yazılımlarla çalışacağımızı, görüntüleri nasıl iyileştireceğimizi net olarak tespit etmiş durumdayız. Daha önce de söz verdiğimiz gibi Mayıs ayının sonuna kadar 4K çözünürlükteki görüntülerimizi kamuoyunun takdirine sunacağız.”