Narin Güran cinayetinde skandal iddia! Tutanak ortaya çıktı: Jandarma ekipleri yanlış yönlendirilmiş

15 Eylül 2024 18:05 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 18:12

Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünde skandal bir iddia ortaya atıldı. Arama kurtarma çalışmalarında sabotaj yapıldığı öne sürüldü. JASAT tutanaklarında yer alan bilgiye göre köyde yangın çıkarıldı, olağan dışı elektrik kesintileri gerçekleşti. Jandarma personelleri küçük Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nden uzak tutulmaya çalışıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelip Narin için istediler: Şehitlik mezarlığına taşınsın!

Türkiye'nin dört bir yanından gelip Narin için istediler: Şehitlik mezarlığına taşınsın!

Diyarbakır​'da 21 Ağustos günü kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran​'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar gelmeye başladı. Narin'i arama kurtarma çalışmalarında sabotaj yapıldığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tutanaklarında yer aldı.

TUTANAKTAKİ AYRINTI GÖZLERDEN KAÇMADI

Küçük Narin'i arama kurtarma çalışmalarında bir kısım isimler hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Dosyadaki JASAT tutanağında, hedef saptırma maksatlı suni ihbarlar ve dikkat dağıtıcı eylemler şöyle sıralandı:

'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personeli bu kısma yönlendirilmeye çalışıldı,

Köyde yangın çıkarıldı,

Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintileri yaşandı,

İki şahıs, bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulundu, yanlış ifadelerle güvenlik birimleri yanlış yönlendirildi,

Bu gibi eylemlerle jandarma personeli Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldı,

Bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldı.

NARİN GÜRAN​ CİNAYETİ SORUŞTURMASI...

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, muhtar olan ve aynı zamanda Narin Güran​'ın amcası Salim Güran​, 2 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Diyarbakır​ Valisi Murat Zorluoğlu, 8 Eylül sabahı saat 08.45 civarında Narin Güran​'ın Eğertutmaz Deresi kıyısında, çuval içinde, üzeri taşlarla örtülmüş halde ölü bulunduğunu açıklamıştı. İlk incelemelere göre, küçük kızın öldürüldükten sonra bir çuvala yerleştirilip dere kenarına bırakıldığı ve üzerinin doğal bir görüntü oluşturacak şekilde dallar ve taşlarla kapatıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar​ (48), jandarmada verdiği ifadesinde, amca Salim Güran​'ın kendisine 200 bin lira karşılığında küçük kızın cansız bedenini dereye bırakmasını teklif ettiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen Bahtiyar, mahkemede verdiği ifadesinde ise, amca Güran'ın kendisine, "Arif'in kızını öldürdüm, cesedi ortadan kaldırmazsan seni ve aileni öldürürüm." şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü. Bahtiyar, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.