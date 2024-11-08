Narin Güran cinayetinde teyze konuştu! Mahkeme salonundan çıkarken ablasına seslendi

08 Kasım 2024 21:42 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 21:48

Diyarbakır'da öldürülen narin Güran cinayetinde sanıklar dün itibarıyla hakim karşısına çıktı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın ifadelerinin ardından teyze Yasemin Gül de konuştu. İfadesinde dikkat çeken bilgiler veren teyze Gül, mahkeme salonundan çıkarken ablasına seslenerek dikkat çeken bir mesaj verdi. Son ifadelerin ardından bugünkü sorgular sona erdi.

Narin Güran​ cinayeti davasında sanıklar bugün de yeniden mahkemeye çıkarıldı. Nevzat Bahtiyar​, Enes Güran, Yüksel Güran, amca Salim Güran’ın ifadesi alındıktan sonra bugün de teyze Yasemin Gül konuştu.

Mahkeme salonundan çıkan teyze Gül, ablası ve aynı zamanda Narin Güran'ın annesi olan Yüksel Güran'a seslenerek, "Yüksel Allah büyüktür, hiçbir zaman Allah'tan umudunu kesme" dedi.

NARİN KAYBOLDUĞUNDA TEYZE NEREDEYDİ?

Narin'in kaybolduğu gün evde olduğunu ifadesinde aktaran teyze Gül, "Narin kaybolduğu gün evdeydim, saat 21 gibi aradı. Köye geldik, aramalara katıldık." dedi.

Yasemin Gül'ün tanık olarak verdiği ifadede diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:

Yasemin Gül: Narin kaybolduğu gün evdeydim, saat 21 gibi aradı. Köye geldik, aramalara katıldık.

Başkan: Yüksel, "Narin'in bir mezarı olsun," dedi mi?

Yasemin Gül: Öyle değil, Tülin öldüğü için öyle dedi. Öldüyse onunla bari bir mezarı olsun, dedi.

Hakim: Enes'te morluk var mıydı?

Yasemin Gül: Vardı, hafif bir morluk vardı.

Hakim: Olay günü mü?

Yasemin Gül: Hatırlamıyorum.

Hakim: Kadınların kavgası neydi?

Yasemin Gül Narin bulununca eşim ile köye gittim. Ablam üzüntülüydü, "Allah kimseye yaşatmasın," dedi. Maşallah geldi, tepki gösterdi, "Allah belanızı versin," diye. Ben de dedim ki, "Bizi mi suçluyorsun?" Sonra Kürtçe "Allah belanı versin, gözüm çıksın, boynun devrilsin," dedi ama kime söylediğini bilmiyorum. Kadınların hepsine dönerek söyledi.

Diyarbakır Baro avukatı: Böyle bir olay varsa, öldürüldüyse, bunu köyün dışından birinin yapması imkansız.

Yasemin Gül: Köyde çocuk mu kaybolur, öldürülür dedin. Ablamın gönül ilişkisi olsa benim haberim olur.

"ALLAH BÜYÜK YÜKSEL!"

Mahkeme başkanı evde çocukları beklediği için Yasemin Gül'ün evine gitmesine izin verdi. O sırada Yasemin Gül ablasına seslenerek selam verdi ve "Allah büyüktür, Yüksel, hiçbir zaman Allah'tan umudunu kesme" dedi.