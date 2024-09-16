Narin Güran cinayetinde tüm bildiklerinizi unutun! Her şeyi değiştirecek detaylar: 'Amca, anne ve yenge...'

16 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:37

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında köyde bulunanların delilleri karartma cabaları da soruşturma tutanaklarına girdi. Narin'in akrabası 2 kişi daha "delilleri yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayrıca Narin'in cinayetten bir gün önce 'toplumun kaldıramayacağı bir şeye' tanıklık ettiği ve bunun için katledildiği öne sürüldü. Narin'in tanık olduğu olayda ise ana unsurların muhtar amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, diğer amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran olduğu iddia edildi. Öte yandan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramalarda seri numara detayı da dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar....

Diyarbakır​'ın merkez Bağlar​ ilçesinin Tavşantepe Mahallesi​'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi​'nde bulunmuştu. Narin'den gelen kahreden haber bütün Türkiye'yi yasa boğmuştu. Narin'in acımazsızca katledilmesinin ardından başlayan soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Narin'in annesi ve abisinin de aralarında bulunduğu tutukluların ifadeleri sürüyor. 19 gün boyunca süren arama çalışmaları sırasında Narin’in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca Narin'in akrabası 2 kişi çelişkili ifadelerinin ardından "delilleri yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İşte Narin Güran cinayeti soruşturmasında yaşanan yeni gelişmeler...

NARİN BULUNMASIN DİYE HER YOLU DENEDİLER

Narin Güran soruşturma dosyasında yer alan JASAT tutanağına göre; iki şüpheli, soruşturmanın yönünü değiştirmeye çalışmak ve ekipleri Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırmakla suçlandı. Şüphelilerin Suriyelilerin kaldığı çadırın yakınlarında terlik bulunduğunu iddia ederek jandarmayı Narin'in bulunduğu bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları belirtildi.

Tutanakta arama kurtarma çalışmaları sırasında sıra dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğüne dair ihbar geldiği ve yanlış bilgilerle güvenlik güçlerinin yanıltılmaya çalışıldığı da yer aldı.

JANDARMANIN KONUŞMALARI GİZLİCE DİNLEMİŞ...

Ayrıca amca Fuat Güran’ın, Narin’i arama faaliyetleri sırasında jandarma ekiplerine görünmeden yaklaşarak konuşmalarını dinlemeye çalıştığı iddia edildi. Durumu fark eden jandarma, bu olayı tutanağa geçirerek savcılığa iletti.

"TÜRK TOPLUMUNUN KALDIRAMAYACAĞI" BİR ŞEYE TANIKLIK ETTİ

Soruşturma sürerken herkes Narin'in gördüğü bir şey üzerine öldürüldüğünü konuşuyor. Narin öldürülmeden önce 'Türk toplumunun kaldıramayacağı' bir şeye tanıklık ettiği öne sürüldü. Narin'in ahırda muhtar amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, diğer amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın uygunsuz şekilde gördüğü iddia ediliyor. Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin iddiası şu şekilde:

"Narin 20 Ağustos akşamı amcasının evinin yakınındaki ahırda maalesef Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü. Bu işin planlı olduğunu, o gün olayın sıcaklığıyla bu plan örgüsünün kurulamayacağını düşünüyor olursak, bir gün önce görülmüş bir şeyin bir gün sonra Kur'an kursundan sonra planlandığını da bir mantık çerçevesine oturtmuş oluyoruz...

...Olay örgüsü şöyle: Narin o gün Kur'an kursundan evine gidiyor. İddiaya göre sadece anne evde. Anne Narin'e diyor ki 'Abin ve iki arkadaşı evin arkasında, onların yanına git.' Narin abisinin yanına yönlendiriliyor. Sonra abi Enes Güran, amca Salim Güran'ı arayıp 'Narin yanımızda' diyor. Salim Güran 'Tamam ben oraya hareket ediyorum' diyor iddiaya göre. Oraya ulaştıktan sonra Narin'e orada yapılan müdahale büyük ihtimalle maalesef boğulduğu yönünde. Bir cisimle mi yoksa elle mi, fiziki müdahaleyle mi, onu adli kaynaklar, resmi kaynaklar gösterecektir...

"BOĞULURKEN BURNU KANIYOR!"

...Boğulma sonucu Narin'in burnu kanıyor. Zaten Salim Güran'a kayıtlı olmayan aracın içinde bulunan o kan örneği de Narin'in burnundan gelen o kanlar. Salim Güran, abi Enes Güran, Narin ve abi Enes Güran'ın iki arkadaşı o araca biniyorlar. Yarı yolda amca bu üç çocuğu indiriyor, Narin'le baş başa kalıyor ve benzin istasyonuna gidiyor. Benzin istasyonundan yaptığı alışveriş ıslak mendil; büyük ihtimalle kanları silmek istedi. Mesajların geri getirilebilen kısmı burada kesiliyor. Haber kaynağının iddiasına göre bu mesajlar 27 Ağustos'ta Diyarbakır Savcılığına iletiliyor. Zaten Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un daha Narin bulunmamışken 'Yüksek şüphe var' dediği yüksek şüphenin kaynağı da bu mesajlar. Çünkü amca orada Enes Güran'la, Yüksel Güran'la konuşmasında 'Narin'i ben katlettim' diyor haber kaynağının iddiasına göre...

"SALİM GÜRAN BU CİNAYETİ İŞLEDİ VE BU ÇOCUĞA ÜSTLENDİRDİLER"

...Aynı haber kaynağından aldığım bilgiye göre 2011'de Salim Güran'ın öz kardeşi öldürülmüş. Cinayetin sonunda 18 yaşında gencecik bir çocuk tutuklanmış, yine başka bir aile üyesi. Haber kaynağının iddiasına göre Salim Güran bu cinayeti işledi ve bu çocuğa üstlendirdiler. Bakıyoruz ki Narin'in ablasının da merdivenden düşerek hayatını kaybettiği söyleniyor. Böyle bakınca aile böyle organize işlere girişebilecek bir görünümde geliyor bize ister istemez"

ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ

Öte yandan Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.