Narin Güran cinayetinde üfürükçü tartışması! Diyarbakır Valiliği aramalarla ilgili açıklama yaptı

29 Ekim 2024 23:15 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 23:21

Diyarbakır Valiliği, Narin Güran'ın arandığı süreçte JASAT personelinin üfürükçüye gittiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Kamuoyuna yansıyan haberlerde bir muhtarın kayıpları bulan bir hoca olduğunu öne sürerek jandarma personelini hocaya götürdüğü öne sürülmüştü.

Narin'in abisi Baran Güran her şeyi tek tek açıkladı! Anne neden gizlice kan verdi?

Narin'in abisi Baran Güran her şeyi tek tek açıkladı! Anne neden gizlice kan verdi?

Türkiye'nin konuştuğu Tavşantepe Mahallesi​'nde işlenen Narin Güran​ cinayetinde iddianame​ tamamlandı ve 7 Kasım'daki duruşmaya geri sayım başladı. İddianamenin tamamlanmasıyla soruşturmadaki detaylar tartışılmaya devam ederken "üfürükçü" iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre dava dosyasında bir JASAT görevlisinin 8 yaşındaki Narin'in bulunması için "üfürükçü" olarak tabir edilen bir kişiye gidildiğini öne sürdü. Diyarbakır​ Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ÜFÜRÜKÇÜ'YE GİDİLDİ, M.G. SAYIKLAYARAK ADRES VERDİ"

Habere göre dava dosyasına girdiği iddia edilen belgede JASAT görevlisi olayı şu ifadelerle anlattı:

"Bir muhtar Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okuyunca Narin’in ağabeyi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin’in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım."

Narin’in tutuklu amcası daha sonra JASAT görevlisini aradı ve ‘üfürükçü’de M.G’nin sayıkladığı adresi verdi. Ancak yapılan aramada Narin’in izine rastlanmadı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI: "ÜFÜRÜKÇÜ" İLE GÖRÜŞME YOK

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, böyle bir görüşme olmadığı vurgulanarak asılsız haberlere ilişkin hukuki süreç başlatılacağı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli internet haber sitelerinde "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50'de kayıp ihbarı alınan Narin Güran'ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasındaki tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi Jandarma personelinin "üfürükçü" tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır."