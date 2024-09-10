Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! İtirafçının arkadaşları konuştu

10 Eylül 2024 14:05 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:07

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini çuvalla dere kenarına koyduğunu itiraf eden N.B’nin arkadaşları konuştu. Arkadaşları itirafçının para ve evine elektrik bağlatma karşılığında suça ortaklık yaptığını iddia etti.

Narin'den sonra bir kayıp haberi de Çanakkale'den gelmişti! 12 yaşındaki çocuk ağaçta uyurken bulundu

Narin'den sonra bir kayıp haberi de Çanakkale'den gelmişti! 12 yaşındaki çocuk ağaçta uyurken bulundu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı Nevzat B.’nin aracının, Narin'in kaybolmasından 25 dakika sonra dere yatağına yakın bir bölgede kameralar tarafından görüntülenmesiyle soruşturmanın yönünü değiştirdi. Görüntüler üzerine ekipler, Nevzat B.’yi çapraz sorguya aldı ve Nevzat B., suçunu kabul etti. Soruşturma tüm titizliğiyle devam ederken A Haber'e konuşan itirafçının arkadaşlarından çok çarpıcı açıklamalar geldi

"ELEKTRİK RUHSATI İÇİN SUÇ ORTAĞI OLDU"

İtirafçı Nevzat B.'nin ifadesinin tam aksine çıkarı uğruna suç ortaklığını kabul ettiğini öne süren arkadaşları, "Elektrik ruhsatı ve para için suç ortağı oldu" ifadelerini kullandı.

AMCASI BABASI MI?

Devam eden Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için anne ve babasından alınan DNA örnekleri yapılan testin sonucu çıktı. Yapılan test sonucunda; Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi. Haberin detayları için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz...

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İŞTE SIR PERDESİNİ ARALAYAN 35 SORU

Öte yandan itirafçı Nevzat B., Narin’in amcası Salim Güran’ın kendisine cesedi saklaması için 200 bin lira para teklif ettiğini söylemişti. Cinayetteki sır perdesini aralamak için araştırmalarına devam eden ekiplerin, itirafçıya ek 35 soru yönelttiği ortaya çıktı. Haberin detayları için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz...

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