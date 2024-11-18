Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! 'Kanlı eldiven' detayı dikkat çekti

18 Kasım 2024 08:11 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:23

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Vahşice katledilen Narin Güran soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Tüm dikkatlerin çevrildi ahırın önündeki kanlı eldiven detayı dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Narin Güran davasında en çelişkili ifade veren isim belli oldu! Avukat Nahit Eren'den TGRT Haber'e özel açıklama: 26 Aralık'ta bunu bekliyorum

Narin Güran davasında en çelişkili ifade veren isim belli oldu! Avukat Nahit Eren'den TGRT Haber'e özel açıklama: 26 Aralık'ta bunu bekliyorum

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili tüm köyün ifadesi alınmış amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. Vahşice katledilen Narin cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cinayetle ilgili çok önemli bir delilin fotoğrafı ortaya çıktı.

YENİ DELİLLER ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde, Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiğini anlatması üzerine tüm dikkatlerin çevrildiği ahır önündeki delillerden yeni fotoğraflara ulaşıldı.

DİKKAT ÇEKEN KANLI ELDİVEN

Görüntülerde yer alan eldivenin parmak ucundaki kan izleri ise dikkat çekti.