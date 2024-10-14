Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: Son anları ortaya çıktı! Şifreli CD savcılığın elinde

14 Ekim 2024 23:12 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 23:18

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtları şifreli CD içinde başsavcılığa teslim edildi. Son görüntülerde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i gömerken yalnız olduğu tespit edildi. İşte ayrıntılar...

Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan Narin Güran​ cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı. Diyarbakır​'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar​'ın küçük kızın cansız bedenini taşıdığı kırmızı renkteki aracının kamera kayıtları ortaya çıktı.

Narin'i araca koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine doğru yola çıkan Nevzat Bahtiyar'ın, otomobiliyle dere üzerindeki köprüden sağ yola girişi çevredeki bir çiftliğe ait kamera tarafından kaydedildiği öğrenildi.

NARİN'İ GÖMDÜKTEN SONRA BALDIZINA GİDİP ÇAY İÇMİŞ!

Aracıyla Eğertutmaz Deresi​'ne giden yola girdikten sonra kamera açısından çıkan Nevzat Bahtiyar'ın kucağında çuval içerisindeki Narin'in cansız bedeniyle yaklaşık 100 metre yürüdüğü ve cesedi Eğertutmaz Deresinde gömdüğü tespit edildi. Bahtiyar'ın daha sonra aracına binerek, baldızının evine gidip çay içtiği de ifade edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son elde edilen görüntülere göre, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini götürürken ve gömdüğü sırada yalnız olduğu da belirtiliyor.

ŞİFRELİ CD BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Yapılan titiz çalışmalar sonucu görüntülere ulaşılırken, kamera kaydı bir CD'ye şifreli olarak kaydedilip soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanakla teslim edildiği öğrenildi.

TÜBİTAK KARARAN GÖRÜNTÜ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Öte yandan, TÜBİTAK tarafından incelemeye alınan askeri üsse ait 360 derece dönen kameranın görüntülerinde güneş ışığı (ters ışık) nedeniyle kararma olduğundan dolayı çözümün de sıkıntıların yaşandığı öğrenildi.

Narin cinayetinde büyük bir öneme sahip görüntülerde yaşanan sıkıntıya rağmen TÜBİTAK'taki 'özel ekip' görüntüleri çözmek için büyük bir titizlikle alışıyor. Söz konusu kameranın Narin'in köyü dâhil 20 kilometrelik bir alanı kontrol ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, Narin Güran, 21 Ağustos'ta kuran kursundan çıkıp evine giden ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Yapılan çalışmalar sonucu jandarma arama kurtarma ekipleri, Narin'in cansız bedenini köye 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde buldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.