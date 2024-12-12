Narin Güran cinayetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar! 'Cinsel istismar olduğunu düşündürüyor'

12 Aralık 2024 14:55 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:12

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor . Korkunç cinayetin ardından yapılan incelemelerde, Narin'in iç çamaşırında tespit edilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) enzimi ile ilgili Avukat Buket Nurşah Tekışık dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adli tıp raporunda Narin'in iç çamaşırında tespit edilen bulgu ile ilgili "Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız. Bu durum cinsel istismar olduğunu düşündürüyor" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran​ cinayetinde iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. 26 Aralık'a ertelenen dava öncesi yeni iddialar da art arda geliyor. Bir Youtube yayınına katılan Avukat Buket Nurşah Tekışık, Türkiye'yi sarsan Narin cinayetiyle ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

"Sekiz yaşında bir çocuktan bahsediyoruz, bu çok hassas bir konu" ifadelerini kullanan Tekışık, "Her şeyi bir kenara bıraktığımızda devlet zaten bu davanın yargılamasını çok hızlı bir şekilde yapıyor. Zaten 26 Aralık'ta karar duruşması yapılacak. İddianame yazıldı, mütalaa verildi. Oldukça hızlı gelişti. Toplumun kanayan yarası ve hassas bir konu olduğu için yargıya buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"NARİN'İN BU SIVIYI ÜRETMESİ İMKANSIZ"

Adli Tıp raporlarını incelediğini söyleyen Tekışık, "PSA diye bir şey var. Cinsellik sırasında erkekte olan bir sıvıdan bahsediliyor. Adli Tıp bunu bulduğunu söylüyor. Ama şöyle bir durum var. Bu kadınlarda da üretilebiliyor. Narin Güran​'ın üzerinde de bu bulgular vardı. Bu sıvı ergenliğini geçmiş kızlarda bulunuyor. Narin Güran daha sekiz yaşında o yüzden Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız. Bu durum cinsel istismar olduğunu düşündürüyor.

Bu olay, toplumda infial oluşturabileceği için bir annenin böyle davranması akılalmaz bir durum. Bu insanların empati yoksunu olduğunu düşünüyorum. Orada korunan ne olabilir, bir kız çocuğunun canından daha değerli ne olabilir, nasıl bir konu olabilir? Yargı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Abinin bir telefon görüşmesi ortaya çıktı. Onun da delil olarak kullanılması gerekir. Ama bence itiraf gelecek" şeklinde konuştu.