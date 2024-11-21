Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni delil ortaya çıktı! Avuç içindeki saç teli kime ait?

21 Kasım 2024 10:07 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:32

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Korkunç bir cinayete kurban giden Narin'in otopsi raporuyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Narin'in otopsisi sırasında sol avuç içinde bulunan saç teli ve birkaç adet kıla rastlandı. İşte tüm detaylar...

Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Türkiye'yi sarsan cinayette Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili tüm köyün ifadesi alınmış amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. Narin'in ölümüne ilişkin bir detay daha ortaya çıktı.

NARİN'İN OTOPSİ RAPORUNA ULAŞILDI

A Haber'de yer alan habere göre; İkinci duruşmanın yapılacağı 26 Aralık'a sayılı günler kala, Narin Güran​ cinayetinde çarpıcı bilgilere ulaşıldı. İstanbul'da Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun hazırladığı en geniş raporda, Narin'in boğularak öldürüldüğü bilgisi yer aldı.

Raporda, "Otopsi fotoğraflarının kurumumuz tarafından yapılan incelemesinde elde edilen bulgular da dikkate alındığında; Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbı delillerinin bulunmadığı, 7. Adli dosyada kayıtlı bilgilerde; çocuğun 21/08/2024 tarihinde kaybolduğu, 08/09/2024 tarihinde dere yatağında üzerinde kaya parçası bulunan çuval içerisinde ölü olarak bulunduğu, otopsisinde dış muayenede ağızda dudak içlerinde kanama alanları, boyun bölgesinde ciltte ve yumuşak dokularda kanama alanları görüldüğü, iç muayenesinde boyun yumuşak dokularında kanama alanları görüldüğü, bu bölgelerden histopatolojik inceleme amacıyla doku örnekleri alındığı, yapılan incelemede kanama alanları tespit edildiği, boyun bölgesinde tiroid kıkırdakta kırık görüldüğü, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular, otopsi fotoğraflarının kurulumuzca yapılan değerlendirmesinden elde edilen bulgular dikkate alındığında çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyunu bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.

NARİN'İN DİŞLERİ DÖKÜLMÜŞ

Raporda Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldürüldüğü de yer verilirken, "Çocuğun ölümünün 21/08/2024 tarihinde meydana geldiği, sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu, otopsisinde dişlerde tespit edilen kayıpların çürümeye bağlı oluştuğu tespit edildi" bilgileri yer aldı.

AVUÇ İÇİNDE SAÇ TELİ VE KILA RASTLANDI

Narin'in otopsi raporunda çarpıcı detaylar da yer aldı. Öyle ki küçük kızın otopsisi sırasında sol avuç içinde bir adet uzun saç teli ve birkaç adet 0,5 cm uzunluğunda kıla rastlandı. Adli Tıp, kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu bilgisine ulaşıldı. Raporda saçın köklü olduğu ancak DNA analiz çalışmalarına cevap verilmediği yer aldı. Ayrıca Narin'e ait olduğu bildirilen atlet üzerinden alınan kıl örneği ve şort üzerinden alınan kıl örneklerinin kök ve kök kılıfı içermediğinden dolayı DNA analiz çalışmalarına alınmadığı da belirtildi.