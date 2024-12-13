Narin Güran davası öncesi Salim Güran'ın avukatından dikkat çeken paylaşım! "Katil Nevzat..."

13 Aralık 2024 08:19 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 08:36

Türkiye Narin Güran​ cinayeti davasına kilitlendi. Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasına günler kala tutuklu amca Salim Güran'ın avukatından dikkat bir paylaşım geldi. Avukat Onur Akdağ, sosyal medya hesabından "Katil, Nevzat" paylaşımı yaptı. İşte tüm detaylar...

Narin Güran cinayetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar! 'Cinsel istismar olduğunu düşündürüyor'

Narin Güran cinayetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar! 'Cinsel istismar olduğunu düşündürüyor'

Narin Güran davasında ikinci 'yasak aşk' iddiası! Avukatı duyurdu: Kardeşinin karısı ile 177 kez...

Narin Güran davasında ikinci 'yasak aşk' iddiası! Avukatı duyurdu: Kardeşinin karısı ile 177 kez...

Diyarbakır​'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde sır perdesi aralanamadı. Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. 26 Aralık'a ertelenen dava öncesi Salim Güran'ın avukatından tartışmalara neden olacak bir paylaşım geldi.

"KATİL NEVZAT"

Sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı ile Güran ailesi avukatları arasında sosyal medya ve televizyon kanallarında başlayan tartışma devam ederken, tutuklu amca Salim Güran'ın Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukatı Onur Akdağ sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Akdağ, paylaşımında "İşçi Nevzat, gariban Nevzat, suskun Nevzat, korkak Nevzat, sindirilmiş Nevzat... Katil, Nevzat!..." ifadelerini kullandı.

'YASAK AŞK' İDDİASI

Avukat Onur Akdağ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Akdağ, sanık Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Mehmet Bahtiyar’ın eşi Ayşe Bahtiyar ile yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü.

Avukat Akdağ, BTK tarafından sağlanan iletişim tespit kayıtlarına dayandırdığı iddialarda, Nevzat ve Ayşe Bahtiyar arasında olaydan önceki 4 aylık süre zarfında tam 177 kez telefon görüşmesi yapıldığını ve bu görüşmelerin yanı sıra birçok cevapsız çağrının da kaydedildiğini paylaştı.