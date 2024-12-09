Narin Güran davasında ikinci 'yasak aşk' iddiası! Avukatı duyurdu: Kardeşinin karısı ile 177 kez...

09 Aralık 2024 13:28 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:03

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanamadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran arasında ilişki olduğu iddiasından sonra yeni bir 'yasak aşk' iddiası gündeme geldi. Salim Güran'ın avukatı, davanın tutuklu sanıklarından Bahtiyar'ın, kardeşinin eşiyle ilişkisi olduğunu savundu. Avukat, ikili arasında telefonda 177 arama kaydı olduğunu belirtti. İşte bomba iddianın ayrıntılar...

Türkiye aylardır konuşulan Narin Güran​ cinayeti davasının sonucuna kilitlendi. Diyarbakır​'ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gizem henüz çözülemedi. Davanın ikinci duruşmasına sayılı günler kala ortaya atılan 'ikinci yasak aşk' iddiası herkesi şaşkına çevirdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın müebbet hapsi istenmişti.

"NARİN'İ AMCASI SALİM GÜRAN ÖLDÜRDÜ"

7 Kasım'da yapılan ilk duruşmada sanıkların çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Mahkemede söz alan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü söyleyerek "Salim baba 'Narin, Yüksel ile olan ilişkimi gördü, ben de boğdum. Sen de cesedini yok edeceksin' dedi. Ben de Narin'in cesedini alıp Eğertutmaz Deresi'ne gömdüm" dedi.

Salim Güran, iddiaları reddetse de HTS kayıtlarına bakılarak olay günü cinayet​ saatlerinde 4 sanığın birlikte olduğu tespit edildi.

İKİNCİ YASAK AŞK İDDİASI

Narin Güran cinayeti davasında 26 Aralık'taki ikinci duruşma öncesi sanık avukatlarından dikkat çeken bir iddia geldi. Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı bomba paylaşımla şaşkına çevirdi. Akdağ, ikinci bir yasak aşk iddiasını gündeme getirdi.

"KARDEŞİNİN KARISI İLE 177 KEZ..."

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi Ayşe ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Avukat Onur Akdağ, "Nevzat Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi olan Ayşe Bahtiyar arasında Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 kez arama ve cevapsız arama kaydı bulunmaktadır! BTK tarafından dosyaya gönderilen iletişimin tespitine yönelik kayıtları incelediğimizde Nevzat'ın kendi kardeşi olan Mehmet ile dahi bu kadar arama geçmişi bulunmamakta!" dedi.

"KENDİ YAŞADIKLARINI BAŞKLARINA İFTİRA ATIYOR"

Narin cinayetini Nevzat Bahtiyar'ın işlediğini ve Salim Güran'a iftira attığını söyleyen Akdağ, "Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları, zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.