Narin Güran davasında kritik delil: 3 gün kala yeni gelişme

23 Aralık 2024 23:28 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 23:28

Narin Güran cinayeti davasında yeni celseye 3 gün kala yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin işlendiği günden bir gün önce aile meclisinin yapmış olduğu görüntülere ilişkin incelemeler sürüyor. Tanıklarla ilgili mahkemede yeni bir karar alındı. İşte detaylar...

Narin cinayetinde yeni yasak aşk iddiası! 'Daha önce hiç konuşulmadı' dedi, canlı yayında her şeyi açıkladı: 'Amca Salim ile...'

Narin cinayetinde yeni yasak aşk iddiası! 'Daha önce hiç konuşulmadı' dedi, canlı yayında her şeyi açıkladı: 'Amca Salim ile...'

Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesi Tavşantepe​ Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

NARİN CİNAYETİNDEN BİR GÜN ÖNCE ŞÜPHELİ TOPLANTI

Cinayetten bir gün önce, amca Erhan Güran’ın evinin bahçesinde aile bireylerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına eklendi. Saat 19.38-19.41 arasında kaydedilen bu görüntüler, Diyarbakır​ Barosu tarafından 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Görüntülerde yer alan Türkçe ve Kürtçe konuşmaların içeriği, mahkeme tarafından delil olarak değerlendirilmek üzere incelendi.

KONUŞMALAR ANLAŞILAMADI

Sesin düşük seviyede olması ve Kürtçe konuşmaların doğru bir şekilde deşifre edilebilmesi için görüntüler önce Van Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderildi. Ancak teknik yetersizlik nedeniyle çözümleme yapılamayınca, Ulusal Kriminal Büro devreye alındı. Mahkemenin karar yazısında, seslerin doğru şekilde Türkçeye çevrilmesi için özel ekipman gerektiği ve bu nedenle uzman bilirkişilerden destek alındığı belirtildi.

AİLE TOPLANTISI İNCELENİYOR

Sanıkların savunmaları ve toplantıya ilişkin görüntüler üzerinden cinayetin arka planını aydınlatmaya çalışan mahkeme, görüntülerde yer alan konuşmaları çözümlemek için bilirkişi raporu bekliyor. Sanıkların görüntülerdeki konuşmalarının cinayetin planlanıp planlanmadığına dair kritik ipuçları taşıyabileceği düşünülüyor.

3 KİŞİ TANIK OLARAK ÇAĞRILDI

Cinayet davasının 26 Aralık’ta yapılacak ikinci duruşmasında ise 1’i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek. Mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A.’nın zorla getirilmesine, amca Salim Güran’ın işçisi ve cinayetin şüphelilerinden olan 15 yaşındaki tutuklu R.A.’nın ise cezaevinden duruşmaya getirilmesine karar verdi. İlk duruşmada tanıklık yapmayı reddeden R.A.’nın, ikinci duruşmada ifade verip vermeyeceği merak konusu.

26 ARALIK'TA İKİNCİ DURUŞMA

Öte yandan, Narin Güran​ cinayeti davasının 26 Aralık'taki ikinci duruşmasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek.

OLAYIN ARKA PLANI

Narin Güran’ın öldürülmesi, Diyarbakır’da büyük bir infial oluşturmuştu. 8 Eylül’de cesedinin bulunmasından bir gün önce gerçekleştirilen şüpheli aile toplantısı, cinayetin aydınlatılması için kilit önem taşıyor. Cinayetten sorumlu tutulan anne, ağabey, amca ve komşunun yargılandığı davada, mahkeme heyeti detaylı delil incelemeleri ve tanık ifadeleriyle olayın seyrini netleştirmeye çalışıyor.