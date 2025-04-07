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 | Banu İriç

Narin Güran davasında kritik rapor! Bilinenler çöktü!

Narin Güran cinayetinde dengeleri sarsacak bir gelişme yaşandı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın savunması, adli bilişim raporuyla çürütüldü; uzman incelemesi sonrası “hakikate uymuyor” denildi. Ailenin avukatları raporu istinaf mahkemesine sundu, davanın seyri değişebilir.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 22:53

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada, sanıkların cep telefonlarına dair adli bilişim raporu ortaya çıktı. Ailenin avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne sunulan yeni bilirkişi raporunda, sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın savunmasının çelişkili olduğu ve gerçekle bağdaşmadığı değerlendirildi.

Narin Güran davasında kritik rapor! Bilinenler çöktü!

YENİ BİLİŞİM RAPORU DEĞERLENDİRİLDİ

Olay, 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde Narin Güran’ın kaybolmasıyla başlamış, küçük çocuğun cansız bedeni 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin’in cesedini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanarak yargılanmıştı.

Narin Güran davasında kritik rapor! Bilinenler çöktü!

Ailenin avukatları, bugün düzenledikleri basın toplantısında dava dosyasına giren yeni adli bilişim raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rapor, sanıklara ait cep telefonu imajlarının bir adli bilişim mühendisi tarafından detaylı incelenmesiyle hazırlandı. Uzman tarafından hazırlanan bu teknik raporda, daha önce dava dosyasında bulunan daraltılmış baz çalışması ve Ulusal Kriminal Büro’nun raporları da değerlendirildi.

Avukat Mahir Akbilek, yerel mahkemenin verdiği kararın istinaf sürecinde olduğunu hatırlatarak, bu yeni raporun davanın seyrini etkileyebilecek önemde olduğunu vurguladı. “Sanıkların cep telefonlarından elde edilen verilerin, alanında uzman kişiler tarafından analiz edilerek anlaşılır metin ve grafiklere dönüştürülmesini sağladık. Amacımız hakikate ulaşmak.” ifadelerini kullandı.

Narin Güran davasında kritik rapor! Bilinenler çöktü!

NEVZAT BAHTİYAR'IN SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Avukat Yılmaz Demiroğlu ise bilirkişi raporunun özellikle Nevzat Bahtiyar’ın beyanlarının doğruluğunu sorgulattığını belirtti. “Uzman raporuna göre Nevzat Bahtiyar’ın savunmasının hakikatle örtüşmediği ve çöktüğü sonucuna ulaştık. Yerel mahkemenin kısmen dayandığı daraltılmış baz raporu da bilimsel olarak sorgulanmış durumda. Türkiye’nin en yetkin bilirkişilerinden alınan raporda, noktasal tespitin mümkün olamayacağı, anlık takipte dahi 500 metre ile 2 kilometre arasında yanılma payı bulunduğu ifade edildi” dedi.

Narin Güran davasında kritik rapor! Bilinenler çöktü!

Demiroğlu ayrıca, müvekkillerinin tutukluluk durumlarının yeniden değerlendirilmesini talep edeceklerini ve tahliye başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024 tarihli duruşmada; tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, dört sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yeni bilirkişi raporunun, istinaf sürecinde dosyanın seyrini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Ailenin avukatları, adaletin tam anlamıyla sağlanabilmesi için teknik verilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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