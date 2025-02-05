Narin Güran davasında kritik tarih belli oldu! Gözler sanık Nevzat Bahtiyar'da

05 Şubat 2025 13:15 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:47

Narin Güran cinayetine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayeti dosyasının önümüzdeki hafta içerinde Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde ele alınmaya başlayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evlerinin yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada önemli bir gelişme daha yaşandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karara bağlanan davanın istinaf süreci başlıyor.

NEVZAT BAHTİYAR İÇİN İTİRAZ VARDI

Dava dosyasının önümüzdeki hafta içerisinde Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde ele alınmaya başlayacağı belirtildi. 944 sayfalık Narin Güran cinayeti dosyasını detaylı bir şekilde ele alacak olan 1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'nın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Baro Başkanlığı ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Nevzat Bahtiyar hakkında verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasına yaptığı itirazı da görüşüp karara bağlaması bekleniyor.

Sanık avukatlarının da yaptığı itirazlar görüşülecek ve karar alınacak. İstinaf süreci tamamlandıktan sonra Narin Güran cinayeti dosyası, Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderilecek. Narin cinayetinde son sözü Yargıtay söyleyecek.

3 SANIĞA MÜEBBET KARARI ÇIKMIŞTI

Narin Güran cinayeti davasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Ancak, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024'te görülen son duruşmada, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömen komşu Nevzat Bahtiyar'a ise delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.