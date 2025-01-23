Narin Güran davasında 'Mahkeme Başkanı'na tehdit' iddiası! "Ceza vermezse birini vururuz"

23 Ocak 2025 10:55 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:04

Narin Güran cinayeti karar duruşmasında Mahkeme Başkanı'nın tehdit edildiği öne sürüldü. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet cezalarının gerekçeli kararı beklenirken Mahkeme Başkanı'nın annesine gönderilen mesaj ortaya çıktı. İşte detaylar...

Narin Güran davasında Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı

Narin Güran davasında Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı

Türkiye'nin aylarca konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanmış Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar’ın da 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı davanın mahkeme başkanına tehdit mesajı gönderildiği iddia edildi.

BABASI SANARAK ANNESİNE GÖNDERİLMİŞ

TV100'ün haberine göre, davanın karar duruşması görülürken mahkeme başkanı Ramazan Dündar'ın annesine bir mesaj gönderilmiş. Mesajı atan kişinin Dündar'ın babası sanarak yolladığı mesajda, "Bey amca siz Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın babasısınız değil mi? Enes hakkında tahliye kararı versin, Nevzat Bahtiyar hakkında ceza versin. Eğer Nevzat'a ceza vermezse, Bahtiyarlardan birini vururuz" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.