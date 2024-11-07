Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar ifade verdi! Mahkeme salonunda kan donduran sözler: Cesedi parçalayıp dereye at

07 Kasım 2024 11:35 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:39

Diyarbakır'daki 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde karar artık yargıda... Cinayeti birlikte işledikleri öne sürülen sanıklar; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. İlk olarak Nevzat Bahtiyar savunması yaptı. Nevzat Bahtiyar'ın mahkeme salonunda kullandığı ifadeler kan dondurdu. İşte Narin Güran cinayeti davasında dakika dakika yaşananlar...

Narin Güran​ cinayetinde beklenen ilk duruşma bugün başladı. Tüm Türkiye'nin kanının donduran ama hala katilin kim olduğu belli olmayan bu cinayette sanıkların mahkemede verdiği ifadeler büyük öneme sahip... Sanıkların saat 09.00 itibariyle ilk ifadelerini vermeye başladı. Cinayeti birlikte işledikleri iddia edilen sanıklar; anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran​ ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmadan gelen ilk bilgilere göre; Mahkeme Başkanı, Nevzat Bahtiyar’a “İlk defa ceset gördüğünü söylüyorsun ama cesedi dereye gömdükten sonra soğukkanlılıkla baldızının evine peynir almaya gitmişsin” diye sordu. Nevzat’ın bu soruya yanıt vermediği ancak ifadesinde “Salim bana silah çekti ve ‘Seni ve oğlunu öldürürüm’ dedi” dediği öğrenildi.

"YÜKSEL İLE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU GÖRDÜ..."

Mahkemede ifade veren sanık Nevzat Bahtiyar şunları söyledi:

''Arabam aşağıdaydı yaya olarak Arif Güran’ın evinin etrafındaydık. Ahırın orada Salih Güran ile buluştuk. Salim dışında kimse yoktu. Salim Güran bana gel seninle işim var dedi. Salim bana arabaya bin ve beni takip et demedi. Araç içerisinde herhangi bir battaniye görmedim. Savcılık beyanımda korkmuştum. Beni ailemle tehdit ettikleri için savcılıkta o şekilde ifade verdim. Cezaevindeyken kimse bana para teklifinde bulunmadı. Arif Güran’ın evinin içerisine girdiğimizde Salih Güran ile birlikte evin içerisinde kimseyi görmedim. Sadece Narin’in cansız bedeni vardı. Ben herhangi bir bağrışma duymadım. Salim Güran’ın beni eve neden çağırdığını ilk başta bilmiyordum. Narin’in cesedini görünce anladım. Salim Güran bana Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm dedi. Salim beni arayıp gel seninle işim var diyene kadar ben Salim'i görmedim.

"CESEDİ PARÇALAMAMI SÖYLEDİ"

Salim ben bahçeyi sularken geldi o zaman gördüm. Evde Narin’in cesedini görünce bana bu cesedi kaybedeceksin dedi. Götürüp bir yere at dedi. Cesedi dere kenarasın götürmemi Salim söyledi. Cesedi parçalamamı söyledi. Ben hayatımda ilk defa ceset gördüm. Beni silahla, seni oğlun Muhammet’i alıp götürüp önce onun kafasına sonra senin kafana sıkarım deyince cesedi alıp götürdüm. Ben Narin'i gördüğümde battaniyeye sarılı değildi. Salim dışarı çıkıp battaniye getirdi. O sırada Narin evde cansız bir şekilde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra kendi aracıma götürdüm. Yüksel, Narin'i araca götürdüğümde yukarıda ağlıyordu’’