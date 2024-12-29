Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'ın cezası az bulundu! Karar istinafa götürülecek

29 Aralık 2024 02:09 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 02:27

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde karar verildi. Narin'in cesedini saklamaya çalışan Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme​" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diyarbakır Barosu, bu cezayı az bulup itiraz etti.

Tüm Türkiye'nin gözü, 21 Ağustos'ta Diyarbakır​'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran​ cinayeti davasındaydı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması, üçüncü gününde tamamlandı. Neden ve kim tarafından öldürüldüğü bilmeyen Narin'in cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yapılan hesaplamalara göre Bahtiyar 11,5 ay sonra tahliye edilmiş olacak.

İTİRAFÇI 11,5 AY SONRA SERBEST

Ceza İnfaz Kanunu gereği, anılan cezanın 1/2 oranında yatarı olduğuna göre, Bahtiyar’ın aldığı ceza 54 aya denk geliyor. Bahtiyar’ın yatacağı süre ise 27 ay. Bahtiyar’ın 1 yıl da denetim serbest kalacağı süre dikkate alındığında 15 ay ceza evinde kalması gerekecek. Bahtiyar’ın 3,5 ay da tutuklu olduğu göz önüne alındığında 11,5 ay sonra serbest kalacak.

DİYARBAKIR BAROSU İTİRAZ ETTİ

Narin Güran davasında verilen kararların ardından konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, "Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi. Mütalaayı da kısmen muhalif bir karar olarak değerlendirebiliriz" dedi.

KARAR İSTİNAFA GİDECEK

Güler devamında, "Nevzat Bahtiyar ile ilgili bizim beklentimiz kendisinin de o suça orta olduğunu düşünerek TCK maddesinden ceza verilmesini bekliyorduk ama o gerçekleşmedi. Sadece delilleri karartmaktan dolayı ceza aldı. Kararı İstinaf'a götüreceğiz" dedi.

Davayı başından beri takip eden Eski Baro Başkanı Nahit Eren de şunları söyledi:

"Bütün olumsuzluklara rağmen adil bir kararın çıkması için hukuk mücadelesi sürdürdük. Mahkemeden tam da böyle bir karar mı bekliyorduk, hayır. Hepimizi yoran bir dosyaydı. Nevzat'ın da kasten çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim. Bu yüzden kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. Diyarbakır Barosu, bu kararı Nevzat boyutuyla İstinaf edecektir. "