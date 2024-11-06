Narin Güran davası yarın başlıyor! Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri

06 Kasım 2024 12:24 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:29

Diyarbakır'da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran davasında ilk duruşma yarın görülecek. Duruşma öncesi adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.

Narin Güran cinayetinde mahkemeye 3 gün kala ağabey Baran Güran'dan bir paylaşım daha geldi

Narin Güran cinayetinde mahkemeye 3 gün kala ağabey Baran Güran'dan bir paylaşım daha geldi

Narin Güran cinayetinde tüm dengeleri değiştirecek iddia! Oklar amcayı gösteriyordu ama... "Oturup plan yapıyorlar"

Narin Güran cinayetinde tüm dengeleri değiştirecek iddia! Oklar amcayı gösteriyordu ama... "Oturup plan yapıyorlar"

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bir çuvalda bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın yargılanmalarına yarın başlanıyor. Duruşma öncesi adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

DURUŞMA YARIN: ADLİYE ÖNÜNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava, yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor.

Duruşma önce adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.