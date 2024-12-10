Narin Güran davasında 'yasak aşk' kavgası başladı! Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın avukatları birbirine girdi

10 Aralık 2024 10:02 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:11

Narin Güran cinayeti davasında zanlılardan amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın avukatları arasında, 'yasak aşk' polemiği başladı. Taraflar sosyal medyada birbirlerine sert sözlerle yüklendi. İşte detaylar...

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ve adeta yılan hikayesine dönen Narin Güran cinayeti davasında sanık avukatları arasında beklenmedik bir polemik başladı. İkinci duruşması 26 Aralık'a ertelenen davada baş sanıklardan amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın avukatları sosyal medyada "yasak aşk" iddiası üzerinden tartışmaya tutuştu.

"YENGE İLE 4 AYDA 177 GÖRÜŞME" İDDİASI

Cinayetin baş şüphelisi, tutuklu sanık Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, X hesabından Bahtiyar’ın eşinin kardeşi olan A.B. ile arasındaki telefon trafiğini paylaştı. Söz konusu paylaşımında Akdağ, "Nevzat Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi olan A.B. ile arasında, Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 kez arama ve cevapsız arama kaydı bulunmaktadır. Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor" dedi.

HAT KİMİN ÜZERİNE?

Bahtiyar’ın avukatı Adnan Ateş ise Akdağ'a cevaben, müvekkili Nevzat Bahtiyarın, kardeşi Mehmet Bahtiyarın eşi ile görüştüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayşe Bahtiyar adına kayıtlı GSM hattının kocası Mehmet Bahtiyar tarafından kullanıldığını iddia eden Ateş, "İddia edilen görüşmeler Nevzat ile kardeşi Mehmet arasında yapılan görüşmelerdir. Dolayısıyla müvekkil Nevzat bahtiyarın kendisinin yaşadığı ve karşı tarafa yansıttığı bir eylemi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"İKİ AYRI HAT MI VAR?"

Bunun üzerine Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Akdağ'a yeni soruyla karşılık vererek "Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Mehmet Bahtiyar ile de aynı zaman aralağında 158 görüşmesi var. Şimdi Mehmet Bahtiyar’ın iki hat kullandığını mı iddia ediyorsunuz? Hem karısına ait hattı hem de kendisine ait hattı ayrı ayrı kullandığını mı iddia ediyorsunuz?” sorusunu yöneltti.