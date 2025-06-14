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 | Murat Makas

Narin Güran davasında yeni gelişme: 12 sanıkla 3 çocuğun davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetine ilişkin 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğa yargılandıkları davada, 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde verilen hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, Hediye Güran'ın tutarsız ifadeleri, asılsız ihbar ve telefon kayıtlarının silinmesi gibi hareketler değerlendirildi.

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Narin Güran davasında yeni gelişme: 12 sanıkla 3 çocuğun davasında gerekçeli karar açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 15:46

Narin Güran cinayetine ilişkin 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğa yargılandıkları davada, 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde verilen hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 30 Mayıs'taki karar duruşmasında, sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında verilen hapis cezalarına ilişkin gerekçeli karar yazıldı.

Narin Güran davasında yeni gelişme: 12 sanıkla 3 çocuğun davasında gerekçeli karar açıklandı

HEDİYE GÜRAN'IN TUTARSIZ İFADELERİ

Sanıklar ve suça sürüklenen çocuklar ile tanıkların dava aşamasındaki ifadelerine yer verilen kararda, sanık Hediye Güran'ın tutarlı ifadelerinin bulunmadığı, olayın cereyan ettiği saatlere ilişkin Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ı korumak amacıyla uyuduğuna yönelik çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi. Hediye Güran'ın beyanlarının Narin'in öldürülme olayında yer alan gerçekleri gizlemek için oluşturulduğu kaydedilen kararda, beyanlarının çelişkili ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarıldı.

Kararda, "Maktul Narin'in öldürülmesi eyleminin evde tamamlandığı, bu nedenle Hediye Güran'ın olayları gizlemek ve öldürme eylemini gerçekleştirenlerin araştırılmalarını ve faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalışmak amacıyla bu şekilde beyanda bulunduğu, böylece üzerine atılı 'suçluyu kayırma' suçunu işlediği sabittir." ifadesine yer verildi.
Sanık Şeyma Kaya'nın çelişkili ve hayatın olağan akışına aykırı beyanlarıyla olayın araştırılmasını ve fail ya da faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalıştığının belirlendiği belirtilen kararda, sanıklar Birsen ve Maşallah Güran ile suça sürüklenen çocuk M.G'nin de çelişkili savunmalar yaptığı, ailenin organize şekilde hareket ederek çocukların dahi bu şekilde beyan vermelerini sağlayarak Narin'in bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını engellemeye çalıştıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Narin Güran davasında yeni gelişme: 12 sanıkla 3 çocuğun davasında gerekçeli karar açıklandı

ASILSIZ İHBARLARDA BULUNULMASI

Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Sanık Mehmet Selim Atasoy çelişkili ve hayatın olağan akışına aykırı beyanlarıyla olayın araştırılmasını ve fail ya da faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalışmıştır. Suça sürüklenen çocuk R.A. ise daha önceki beyanlarında hiç yer vermediği hususları belirtmiş olması karşısında başından itibaren bildiği durumları saklamıştır. Her aşamada bazı hususları ekleyerek ya da bazı hususları saklayarak yaşadıklarını ve gördüklerini açıkça farklı şekilde yansıttığının görüldüğü, çelişkili ve aykırı beyanlarıyla olayın araştırılmasını ve fail ya da faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalıştığı tespit edilmiştir."

Sanık Mehmet Şevket Kaya'nın suçtan kurtulmaya yönelik ifadelerde bulunduğu ifade edilen kararda, sanığın yangın çıkarmaya çalışarak kolluk birimlerinin dikkatini farklı noktaya çektiği, asılsız ihbarlarda bulunarak araştırmaları farklı mecralara yönlendirdiği ve cinayet eylemini gerçekleştiren faillere yönelik araştırma yapılmasını, olayın araştırılmasını, fail ya da faillerin yakalanmasını engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Narin Güran davasında yeni gelişme: 12 sanıkla 3 çocuğun davasında gerekçeli karar açıklandı

TELEFON KAYITLARININ SİLİNMESİ

Sanık Muhammed Kaya'nın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği vurgulanan kararda, şunlar belirtildi:
"Jandarma personelinin defalarca arama gerçekleştirdiği bir alanda bulmuş olduğunu iddia ettiği terlik ile ilgili ilk aşamada hiçbir kolluk personeline bildirimde bulunmamıştır. Numarasını dahi kontrol etmeden Narin'e ait olduğu yönünde bir algı yaratmış, Suriyeli vatandaşların yaşadığı çadırlar bölgesinde bulduğunu söyleyerek sanki Suriyeli vatandaşlar tarafından gerçekleşen bir eylem varmış gibi göstermeye çalışmış ve bu şekilde gerçek fail ya da faillerin yakalanmasına engel olmaya çalışmıştır. Sanık Barış Güran ise bir kız çocuğunun iki erkek tarafından elinden tutularak zorla kaçırılmaya çalışıldığı şeklinde bildirimde bulunarak panik havası yaratmış, araştırma faaliyetlerini farklı yöne çekmeye çalışmıştır. Sanık Fuat Güran da jandarma personelini takip ederek arama faaliyetleriyle ilgili bilgi edinmeye çalışmıştır. Telefon geçmişini silerek ve jandarma personeli dinleyip bilgi edinerek olayın araştırılmasına engel olmaya, Narin'in Çarıklı'da olabileceğini söyleyerek araştırma faaliyetlerini farklı yöne çekmeye çalışmıştır. Sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirilmiştir. Ailenin organize şekilde hareket ederek Narin'in bulunmasını, olayın aydınlatılmasını ve faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalıştığı tespit edilmiştir."

YANGIN ÇIKARILMASI

Sanıklar Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran'ın yangın çıkarmaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtilen kararda, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun belirlendiği ifade edildi. Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran'ın ellerindeki çubuklarla yangın çıkardıkları, bu esnada sanık İbrahim Halil'in de takip ettiği jandarma personelinin dikkatini farklı yönlere çekerek olayın araştırılmasını, fail ya da faillerin yakalanmasını engellemeye çalıştığının anlaşıldığı kaydedildi.

Narin Güran davasında yeni gelişme: 12 sanıkla 3 çocuğun davasında gerekçeli karar açıklandı

Suça sürüklenen çocuk İ.K'nin çelişkili savunmalar yaptığı, cinayeti gerçekleştirenlere yönelik araştırma yapılmasını engellediği aktarılan kararda, suça sürüklenen çocuğun verdiği gerçek dışı beyanla suç işleyen kişilerin araştırmadan kurtulmalarına imkan sağladığı ifade edildi.

"ÜZERLERİNE ATILI 'SUÇLUYU KAYIRMA' SUÇUNU İŞLEDİKLERİ ANLAŞILMIŞTIR"

Kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Dosya kapsamında bulunan soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınan tüm ifade içerikleri, kolluk tutanakları, tanık beyanları, HTS kayıtları, kamera görüntüleri, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyası ve tüm ana dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilmiştir. Sanıklar verdikleri gerçek dışı beyanlarla, tutanak içeriklerinde bulunduğu şekilde yangın çıkararak, jandarma personelini takip ederek ve dinleyerek, jandarma personelini yönlendirici asılsız ihbarlarda bulunarak, telefon kayıtlarını silerek suç işleyen kişilerin araştırmadan kurtulmalarına imkan sağlamıştır. Sanıkların ortak saikle hareket ederek üzerlerine atılı 'suçluyu kayırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır. Sanıklar Birsen, Maşallah ve Fuat Güran'ın üzerine atılı 'suçluyu kayırma' suçunun sabit olduğu kanaatine varılmış olması, sanıkların soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklulukta geçirdiği süre ve üzerine atılı eylemin cezasının niteliği, hükmedilen ceza miktarı göz önüne alındığında tutuklamanın bu aşamada ölçülü olduğu ve bu kapsamda adli kontrolün yetersiz olacağı kanaatine varılmış olması nedenleriyle sanıkların hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

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