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 | Bengül Büyükhan

Narin Güran davasında yeni gelişme! Salim Güran'ın avukatı istinafa başvurdu! Nevzat Bahtiyar hakkında dikkat çeken talep

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasına ilişkin bir yeni gelişme daha yaşandı. Tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı istinaf başvurusu yaptı. Ayrıca Nevzat Bahtiyar hakkında ise çocuğun kasten öldürülmesi ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından ayrı ayrı cezalandırması talebinde bulundu. İşte detaylar....

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Narin Güran davasında yeni gelişme! Salim Güran'ın avukatı istinafa başvurdu! Nevzat Bahtiyar hakkında dikkat çeken talep
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 11:02

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.  Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. 

Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran​ ve Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran​, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme​" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Nevzat Bahtiyar hakkında verilen karar tartışmalara neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz etti. Bakanlık tarafından gönderilen dilekçede, yerel mahkemece sanık Nevzat Bahtiyar'ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasının hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU

Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı istinaf yoluna başvurdu. Ayrıca Nevzat Bahtiyar hakkında ise çocuğun kasten öldürülmesi ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından ayrı ayrı cezalandırması talebinde bulundu. 

32 SAYFALIK DİLEKÇE VERDİ

Avukat Akdağ'ın 32 sayfalık dilekçesinde, hükmün bozulması, Salim Güran hakkında beraat kararı verilmesi ve Nevzat Bahtiyar hakkında çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tahdit suçlarından dolayı ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

 

 

 

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