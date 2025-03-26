Narin Güran davasında yeni gelişme! Tutuklu amca Salim Güran'dan dikkat çeken açıklama

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili dava sürerken Narin'in müebbet hapisle cezalandırılan amcası Salim Güran'dan Güran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan Güran dava ile ilgili "Yeğenimin gerçek faili ortadadır. Ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum. Yeğenim bir vahşet sonucu öldürülmüştür." dedi. İşte tüm detaylar...

Diyarbakır​'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde sır perdesi aylardır aralanamadı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bir çuvalın içerisinde bulunmuştu.

Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

AMCA SALİM GÜRAN'DAN AÇIKLAMA

Narin Güran davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum Cezaevinde tutuklu bulunan amca Salim Güran, avukatı Onur Akdağ aracılığıyla dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada ailesiyle evinde oturduğunu belirten Güran, yeğeni Narin'in katlinden sorumlu tutulduğunun ve bu kara lekenin alınlarına sürdüğünü söyleyip şu ifadeleri kullandı;

"Avukatım evimde olduğumu her türlü veriyle ispatladı. Cinayet saatinde hangi dakikada ne kadar yoğun internet kullandığımı duruşmada aktardı. Aynı saatte yeğenimin tek faili olan ve 3 aydır konuşmadığımızı hts kayıtlarıyle avukatımın gözler önüne serdiği Nevzat'ın hemen hemen hiç internete girmediğini duruşmada ayrıntılı olarak izah etti. Cinayet saatinde fatura ödediğimi kanıtlarıyla sundu. Yetmedi konum bilgilerimden haritalandırmanın olduğunu ve bunun ortaya çıkarılmasını istedi.

"TELEFONUMDA SES KAYDI İLE KÖYDE OLDUĞUMU KANITLAYACAĞIZ"

Ailemizi toptan mahkum etmek için dar baz raporu diye bir ucubeyi bize dayattılar. Baz raporu neresinden tutsak elimizde kaldı. Dereye gittiğimi söyleyenler, bazımı oraya atanlar bilmediler ki telefonumda ses kaydı ile köyde olduğumu kanıtlayacağız. Nevzat'ın evinin Ari'fe daha yakın olduğunu, bu nedenle kendi dayattıkları bazın Nevzat'ın aleyhine yorumlanamayacağını iddia eden ve 15.10'da patikayı çıkmadığını söyleyen Mahkeme benim evimin kardeşim Arif'e çok daha yakın olduğunu bilmiyor muydu? Aynı baz raporunda Nevzat'ın Arif'in evinden 15.35'te çıktığını iddia etmişti değil mi? Peki iyileştirdiğimiz görüntülerle Nevzat'ın aracının 15.34'te 2 kilometre ötedeki yolda olmasını kim bana ne ile izah edecek?

"İFTİRAYI TELEFONUMDAKİ ADIMSAYAR İLE ÇÜRÜTTÜK"

Baz raporu ile, yok ahıra gitmiş yok müştemilata gitmiş yok eve gelmiş tekrar gitmiş diye attıkları iftirayı telefonumdaki adımsayar ile çürüttük.

Tutuklanmama sebep olan, kan bulunmuş kusmuk bulunmuş diye çığırtkanlığını yaptıkları DNA meselesini mahkeme huzurunda avukatımla çürüterek Narin'in canlıyken aracıma bildiğini kanıtladık. Zira benim aracım Nevzat'ın iddia ettiği gibi alt yola da gitmemişti.

Sahi mahkemede Narin'in hakkı Narin'in hakkı diye şov yapanlar neden PSA meselesi üzerinde hiç durmadılar? Neden bu konudaki taleplerimizi reddettiler?

Gözaltındayken köydeki o günkü birçok şüpheli araç ve benim aracımın o günkü farklı saatlerdeki hareketliliği bana askeri üs kamerasından çok net bir şekilde gösterilmişken kameraların silindiğini iddia etmek apaçık bir kasıt değil midir? Örneğin öğleden önce mısır tarlası civarında alt yolda benim aracımı bana dara 2 kamerasından gösterdiler... Ben şimdi Nevzat'ın aracının 19 gün sonra hem de başka kameradan tespit edildiğine nasıl inanayım? Nevzat benden önce tespit edilseydi benimle ilgili herhangi bir kurgusu olacak mıydı?

"MASUMİYETİMİZE YÖNELİK İYİ BİR NETİCE ELDE EDİLECEĞİNE OLAN İNANCIM TAMDIR"

Evde olduğum yönünde daha önce mahkemeye sunduğumuz bütün veriler yakında yeni bir rapor ile de tescillenmiş olacak... Yine de bizi mahkum etmeye ısrar edecekler mi? Tüm bunların yanında kameraların iyileştirilmesine yönelik çabalar beni çok mutlu ediyor. Bu çaba ve çalışmaların itibarsızlaştırılmaya çalışılması bir yana dursun masumiyetimize yönelik iyi bir netice elde edileceğine olan inancım tamdır.

Ben Salim GÜRAN... Yeğenimin gerçek faili ortadadır. Ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum. Yeğenim bir vahşet sonucu öldürülmüştür. Adalet istiyoruz. Dosyanızdaki hukuksuzluklara aldırış etmeyenler, sesini çıkarmayanlar gün gelir aynı akibete uğrarlar.''

