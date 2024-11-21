Narin Güran davasında yeni kayıt! Olay gününün en net görüntüsü ortaya çıktı

21 Kasım 2024 16:01 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:02

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'in öldürüldüğü cinayete ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın tutuklu sanıklarından amca Salim Güran'ın olay gününe ait en net kamera kaydı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni delil ortaya çıktı! Avuç içindeki saç teli kime ait?

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni delil ortaya çıktı! Avuç içindeki saç teli kime ait?

Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran​ cinayetinde düğüm henüz çözülemezken, kamuoyunun yakından takip ettiği davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 21 Ağustos'ta kayıplara karışan, 8 Eylül'de ise Eğertutmaz Deresi​'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katil zanlılarından amca Salim Güran​'a ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Narin Güran'ın kaybolduğu gün amca Salim Güran ve onun işçisi olan 15 yaşındaki R.A.'nın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Aile sürekli ifade değiştirip itirafçı ve cesedi taşıyıp dereye gömen Nevzat Bahtiyar​'ı işaret ederken, tutuklu sanıklardan amca Salim Güran hakkında yeni bir görüntüye ulaşıldı.

Amca Salim Güran'ın o gün neler yaptığı işçi R.A.'ya sorulduğunda, R.A. o gün saat 17.00 sıralarında Salim Güran'ın üzerini değiştirmek üzere yanından ayrıldığını söylemişti.

AMCANIN OKUL KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Narin'in de en net görüntülendiği köydeki okul (Tavşantepe İlkokulu) güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntü de "47 KF 388" plakalı beyaz araçla amca Salim Güran'dan geldi.

İddianamede ilk tutuklanan ve baş şüpheli olarak tanımlanan amca Salim'in saat 18:59'da araçla bir yere gittiği anlar anbean kaydedildi.

SAAT 14:33'TE DE AYNI ARAÇLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Saat 14:33 sıralarında ise yine araçla ve yanında, ön koltukta çocukların da olduğu aynı araçla yolculuk ettiği anlar kaydedildi.