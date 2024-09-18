Narin Güran için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! Hüzünlendiren görüntüler

18 Eylül 2024 15:59 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:40

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarı 10 gündür ziyaretçi akınına uğruyor. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Narin'in mezarına kitap, oyuncak, okul forması ve çiçekler bırakıp dualar ediyor.

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Salim Güran ile ilişkisi var mı?

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Salim Güran ile ilişkisi var mı?

Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın mezarı 10 gündür ziyaretçilerle dolup taşıyor. Başta kadınlar ve çocuklar, olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar kitap, oyuncak, okul forması ve çiçekler bırakıp dualar ediyor.

"NARİN ÖLMEDİ, İNSANLIK ÖLDÜ"

Diyar Emer ve eşi, Mardin'den Narin Güran​'ın mezarını ziyarete geldiklerini söyledi. Emer, "İçimizi rahatlatmak istedik. Derler, toprağa dokununca bir nebze de olsa insanın yüreği soğurmuş. Narin ölmedi, insanlık öldü, buradaki küçük bir beden değil de insanlığı biz toprağa gömdük. Hiçbir sebep, hiçbir sorun bir insanı, hele ki küçük, günahsız bir insanı öldürmeye veya toprağa gömmeye teşkil etmez" dedi.

"İNŞALLAH BUNDAN SONRA BÖYLE ŞEYLER YAŞANMAZ"

Adana Yüreğir'den gelen Veysi Ekin ise "Türkiye'de böyle bir şeyin olması gerçekten çok kötü bir durum. Ailecek Adana Yüreğir'den kızımızı üniversiteye bırakmaya geldik, oradan da illa ziyaret edeceğiz dedik. Allah, rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz" ifadelerini kullandı.