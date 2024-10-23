Narin Güran iddianamesinden korkunç detaylar: Dikkat çeken 33 dakika! Narin bulunmasın diye yapmadıkları kalmamış

23 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:21

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede Narin'in kaybolduğu gün annesinin, abisinin, amcasının ve Nevzat Bahtiyar'ın bir arada oldukları detayı dikkat çekti. En çarpıcı kısım ise Narin'in birlikte geçen 33 dakikada katledildiği oldu. İşte Narin Güran cinayetine ilişkin detaylar...

Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ile cesedi Eğertutmaz deresine gömen Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YANGIN ÇIKARDILAR

Narin'in kaybolduktan sonra köyde yaşanan olağan dışı olaylar ve ailenin olayı gizlemek adına yaptığı birçok eylem de iddianameye girdi. İlk olarak Narin aranırken, 22 Ağustos'ta kuzen Muhammed Kaya'nın Suriye uyruklu kişilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulduğunu ancak kolluk birimlerine haber vermeyi unuttuğunu belirttiği, aile bireylerince terliğin numara bilgisinin dahi sorulmadan Narin Güran​'a ait olduğunun söylenerek soruşturmanın yönlendirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Salim Güran​'ın muhtar olması nedeniyle kolluk birimleriyle sürekli birlikte hareket edip sergilediği şüpheli tavırlar da Jandarma tarafından tutanak altına alınırken, yine Narin kaybolduktan 3 gün sonra akşam rüzgarsız hava olmasına rağmen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde yangın meydana geldiği, yangın olayının meydana geldiği yerde Güran ailesine mensup kişilerin bulunduğu, hava şartları düşünüldüğünde dış bir müdahale olmaksızın yangın meydana gelmesinin mümkün olmaması sebebiyle yangının arama çalışmalarını etkilemek ve Narin Güran'ın bulunmaması amacıyla organize edildiği değerlendirildi.

ANNENİN OĞLU ENES'İ KORUMA ÇABASI İDDİANAMEDE

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Narin aranırken kadın jandarma personeli anne Yüksel Güran​ ile yaptığı görüşmeyi de tutanak altına aldığı ortaya çıktı. Kadın jandarma personelinin anne Yüksel'e Narin'in bulunabilmesi amacıyla verebileceği bilgiler var ise bildirmesinin faydalı olacağı telkini üzerine Narin'in bulunamamış olmasına rağmen annenin kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes Güran'ı koruma çabası içinde olduğu, tedirgin davranışlar sergilediği ve "Narin'in bulunmasını istiyorum, oğlum Enes için ne yapabilirim" şeklinde söylemlerde bulunduğu iddianameye girdi.

NARİN 33 DAKİKADA KATLEDİLDİ

Narin Güran'a ait en net son görüntünün Tavşantepe İlkokuluna ait kamera olduğu, Narin'in kaybolduğu gün saat 15:11'de kamera açısından çıkarak evine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti olduğu, Narin'in cansız bedenin ise 15:44'de Eğertutmaz deresine ölü olarak bırakıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan HTS incelemeleri dosyada en büyük delil olarak yer aldı. Buna göre, Narin'in kaybolduğu gün anne Yüksel'in saat:14.28'de telefonu kapandığında evinde olduğu, aynı gün sat:15.38'de telefonu açıldığında yine evinde olduğu, ağabey Enes'in 14.30 da telefonunun kapandığında evde olduğu, aynı gün saat:15.41'de telefonu açıldığında yine evde bulunduğu, amca Salim'in 14.52'de kendi evinden çıktığı, 15.19'a kadar Narin'in evi ve yakınlarında bulunduğu, saat:15.20'de ahırın oraya geçiş yaptığı ve saat:16.10'a kadar Narin'in evinde ve müştemilatında olduğu tespit edildi. Cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın ise saat:15.08'de Salim Güran ile telefon ile görüştükten sonra kendi evinden ayrıldığı, Narin'in evi ve civarında olduğu, saat:15.27'de Narin'in evine geldiği, evde bulunduğu, saat:15.35'e kadar Narin'in evinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı belirlendi.

Nevzat Bahtiyar'ın saat:16.00 sıralarında Narin'in cesedinin bulunduğu yerde olduğu, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay günü öncesinde ve sonrasında birlikte hareket ettikleri belirlendi. Böylelikle Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde belirttiği gibi Narin'in cansız bedenini evden aldığı da kesinlik kazanmış oldu.

NARİN'İN BULUNDUĞU GÜN KADINLAR ARASINDA KAVGA

Soruşturma kapsamında Eğertutmaz deresini gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiğinde Narin'in kaybolduğu gün akşam renk ve modeli belirlenemeyen bir aracın saat 22:35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22:48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22:55 sıralarında ise dönüşe geçtiği tespit edildi.

Yapılan dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporuyla cesedin bulunduğu yere gelen kişinin amca Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği kaydedildi. İddianamede şüphelinin cesedin bırakıldığı yeri bildiği ve olay günü kontrol amaçlı gittiğini de açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Narin'in cansız bedenin bulunduğu gün Narin'in evinin bulunduğu yerde kadınlar arasında yaşanan kavgadaki söylemler ise dikkat çekti. Yengelerden Maşallah Güran'ın Salim Güran'ın eşi Melek Güran'a "herkes her şeyi biliyor beni konuşturmayın" şeklinde bağırdığı, Birsen Güran'ın da Narin'in annesine " biz mi yaptık sanki üzerimize geliyorsunuz" şeklinde bağırdığı belirtildi.

BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER

Ağabey Enes Güran'ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır​ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapmış olduğu görüşme kayıtlarında ise en küçük kardeşi Eren Güran ile telefonda yaptığı görüşmede "abican kimseyle konuşma kendine dikkat et" dediği, ağabeyi Baran ile yaptığı görüşmede ise birkaç kez adli tıp raporunu kastederek "rapor geldi mi" şeklinde sorular yönelttiği belirtildi.

Yine Enes'in ağabeyi Baran'a "Narin benim diş fırçamı kullanmıştı bir şey çıkar mı" dediği iddianameye girdi. Dosya içeriğinde bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin olay saatinde evde bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması karşısında şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğarak öldürdükleri ve suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu belirtildi.