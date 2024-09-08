Son dakika | Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

08 Eylül 2024 09:52 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 10:08

Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ın kaybında 18'inci güne galindi. Ekiplerin seferber olduğu olayda amcanın arabasında Narin'e ait DNA bulgularına rastlanması ve olaydan sonra arama geçmişini silmesi tüm okları amca Salim Güran'a çevirdi. Amca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Narin'in DNA'sının bulunduğu araç ilk kez görüntülendi. Öte yandan köye giriş ve çıkışların kapatıldığı öğrenildi. İşte Narin Güran kaybında yeni gelişmeler...

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! "Hepsini bu sebeple yaptım"

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! "Hepsini bu sebeple yaptım"

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan 18 gündür haber alınamıyor. Kur'an kursundan çıktıktan sonra sırra kadem basan Narin Güran için Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, AFAD ekipleri adeta seferber oldu.

Arama çalışma sürerken, köye giriş çıkışların kapatıldığı bildirildi. Narin'in cansız bedeni bulundu.

TÜM OKLAR AMCA SALİM GÜRAN'I GÖSTERİYOR

18 gündür köyde devam eden arama çalışmalarında tüm gözler amca Salim Güran üzerinde toplandı. Narin Güran'ın kaybından sonra yapılan arama çalışmalarında amca Salim Güran'ın arabasından alınan bulgular incelendi ve Narin'in DNA'sına rastlandı.

Derinleşen soruşturmada, amcanın olaydan kısa süre sonra mesaj ve arama kayıtlarını özel bir uygulama ile sildiği ortaya çıktı.

NARİN'İN DNA'SI ŞOFÖR KOLTUĞUNDA ÇIKTI

Komandoların ilk kez araziye indiği olayda amca Salim Güran'ın mısır tarlası didik didik arandı. Tüm bu gelişmelerin ardından amca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç sahibi amcanın tutukluluk hali devam ederken dün Halk TV muhabiri Ferit Demir, DNA örneklerinin şoför koltuğundan çıktığını aktardı.

ARAÇ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Salim Güran'ın aracı ilk kez görüntülendi. Narin'in DNA'sına rastlanan araç köyde park halinde...

"BATTANİYEYE SARILI VE BAYGINDI"

Öte yandan Amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları gündeme damga vurmuştu. Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen şahıs, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu iddia etmişti. Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurgulamıştı.