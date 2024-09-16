Narin Güran neyi biliyordu? Annesinin görüntüleri ortaya çıktı! "Dayanamıyor, bir köşeye atın"

16 Eylül 2024 16:41 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:55

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Cinayetteki sır perdesi yavaş yavaş aralanırken Narin'in annesi Yüksel Güran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Narin kaybolduktan 3 gün sonra çekilen görüntülerde anne Güran'ın kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

Narin Güran cinayetinde tüm bildiklerinizi unutun! Her şeyi değiştirecek detaylar: 'Amca, anne ve yenge...'

Narin Güran cinayetinde tüm bildiklerinizi unutun! Her şeyi değiştirecek detaylar: 'Amca, anne ve yenge...'

Diyarbakır​'da 8 yaşındaki Narin Güran​'ın katledilmesinin ardından başlayan soruşturma derinleştikçe, yeni bilgilere ulaşılıyor. Soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle iki akraba daha gözaltına alındı. Amca Fuat Güran'ın da jandarmaları gizlice dinlediği ortaya çıktı. Yenge Hediye Güran’ın ifadeleri ile 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada öne çıkan detaylar ise sürecin aksaması için yanlış ifadeler verildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca Narin'in annesi Yüksel Güran'ın yeni görüntüleri de kafaları iyice karıştırdı.

NARİN'İN ANNESİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Narin'in kaybolmasında sonra anne Yüksel Güran'ı ziyaret etmişti. Burada anne Güran'a sarılan Doku ağlarken "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"NE OLUR BİR KÖŞEYE ATIN"

Aygül Doku'nun bu sözlerinden sonra Narin'in annesi Yüksel Güran çok dikkat çeken ifadelere imza attı. Anne Güran'ın "Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış biz de yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" ifadeleri herkesin dikkatini çekti.