Narin Güran olayında yeni gelişme: Amcanın aracından alınan DNA örneği uyuştu!
Son dakika haberi: Narin Güran olayında savcılık talimatıyla gözaltına alınan muhtar amcanın aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti…
Son dakika haberine göre, Diyarbakır’da 11 gündür kaybolan Narin Güran olayına ilişkin gözaltına alınan amcanın aracından alınan örnek ile Narin’in kıyafetlerindeki DNA örneği uyuştu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu. Narin Güran olayına ilişkin muhtar olan amca gözaltına alınmıştı.
YENİ DELİLLER ELDE EDİLDİ
Arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.
DNA ÖRNEĞİ UYUŞTU
Yapılan inceleme sonucu S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlendi.
Öte yandan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kayıp kızın soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.