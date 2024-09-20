Narin Güran soruşturması sürüyor! Narin'in arkadaşları baskı mı görüyor? Bakanlığın raporunda dikkat çeken detaylar

20 Eylül 2024 11:45 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:47

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişki başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle sürüyor. Narin'in katledildiği köydeki çocukların psikolojik durumuna ilişkin ön rapor tamamlandı. Bakanlığın sunduğu raporda; çocukların fazla konuşmadıkları ve aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildikleri gibi çok dikkat çeken detaylar yer alıyor. İşte Narin Güran soruşturmasında son durum...

Narin Güran için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! Hüzünlendiren görüntüler

Narin Güran için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! Hüzünlendiren görüntüler

Diyarbakır​'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Yeni gözaltılar ve bulgularla soruşturma daha da genişliyor. En son çelişkili ifadeler kullanan Narin'in yengesi Hediye Güran ve 2 kuzeni adliyeye sevk edilmişti. 2 kuzen adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında şuan 12 kişi tutuklu bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Psikososyal Destek Ekipleri da Narin Güran​'ın katledildiği köyde yaşayan çocukların psikolojik durumlarını incelemeye aldı ve ön rapor hazırladı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN ÖZEL TALİMAT

Raporda; Narin'in katledildiği Tavşantepe Mahallesi​'ndeki çocukların fazla konuşmadığı, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildikleri aktarılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın çocukların psikolojik iyilik hallerine yönelik kapsamlı bir ekip oluşturularak, köyde görevlendirilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı.

"UYUM SAĞLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORLAR"

Raporda, ailelerin konunun konuşulmaması yönünde çocuklara sıkı bir şekilde telkinde bulunduğu ihtimali üzerinde duruldu. Süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının, çocukların günlük yaşamlarını olumsuz etkilediği ve onların hem psikolojik hem de sosyal olarak bu duruma uyum sağlamakta zorluk çektikleri aktarıldı.

NARİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KÖYDE ÖZEL EKİP KURULACAK

Bakan Göktaş'ın verdiği talimat kapsamında; çocukların psikolojik iyilik hallerini desteklemek ve günlük rutinlerini yeniden düzenlemek amacıyla daha kapsamlı bir ekip oluşturulacağı öğrenildi.

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı altında kurulacak özel Tavşantepe ekibinin, köydeki çocuklar için yas ve travma çalışmaları yapmayı planladığı ifade edildi. Daha geniş kapsamlı çalışmaların ise soruşturmanın bitmesinin ardından başlatılacağı belirtildi.