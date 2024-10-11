Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Valilikten dikkat çeken açıklama

11 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:51

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu açıklama yaptı. Zorluoğlu vahşi cinayete ilişkin "Adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor" dedi.

Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın ölümüyle ilgili soruşturma​ sürüyor. Diyarbakır​ Valisi Murat Zorluoğlu, Narin cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada idari sürecin Narin'in cenazesinin bulunmasıyla sona erdiğini, o andan itibaren sürecin adli bir süreç olduğunu belirtti.

Narin Güran​'ın vahşice katledilmesiyle ilgili bilgi veren Vali Zorluoğlu "Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, il jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor" dedi.

"TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Zorluoğlu açıklamalarına şöyle devam etti; "Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. Sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım. Konu adli bir konudur, adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz."

12 KİŞİNİN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran​, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutukluluk hali devam ediyor.