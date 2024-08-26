Narin Güran'dan 6 gündür haber yok! Kan izleri bulunmuştu, inceleme tamamlandı

26 Ağustos 2024 10:53 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:07

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine 8 yaşındaki Narin Güran, çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra Narin'den haber alamayan ailesi hemen durumu ekiplere bildirdi.

Narin Güran'ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, arama çalışması başlatıldı. Bölgeyi didik didik eden ekipler, bir terlik buldu. Yapılan incelemede terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.

Arama çalışmalarını genişleten ekipler, mahalledeki evleri ve köye giriş-çıkış yapan araçları aradı. Şimdiye kadar o bölgede 9 bin 300 araç kontrol edildi.

KANALIN SU SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ, ARAMA YAPILDI

Bölgede bulunan sulama kanalına odaklanan ekipler, kanalın su seviyesi düşürtüp arama çalışması yaptı. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.

KAN İZLERİ NARİN'E AİT DEĞİL

Arama tarama faaliyetlerinde Narin Güran'ın yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki bir kan izine rastlandı. İncelemenin sonunda; kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirlendi.

NARİN GÜRAN'IN BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan dün Diyarbakır Valiliği, Narin Güran'ın cansız bedeni bulunduğuna dair iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada; "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.