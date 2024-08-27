Narin Güran'dan 7 gündür haber yok! Depremde kullanılan cihazlar devreye sokuldu
Günlerdir kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için adeta tüm Türkiye seferber oldu. En son bir kan lekesi bulunmuş ancak yapılan incelemede Narin'e ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Minik Narin'den henüz iyi bir haber gelmezken depremlerde kullanılan yeraltı görüntüleme cihazlarının devreye sokulduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürüyor. Narin'in yakınları Güran ailesinin evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıkların üzerinde kan lekeleri tespit etti.
KAN LEKESİ NARİN'E AİT DEĞİL
Olay yeri inceleme ekipleri kan lekelerinin olduğu kaya parçalarını alarak analiz için laboratuvara götürdü. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada; yapılan incelemelerde kanın başka bir çocuğa ait olduğunu belirtildi.
11 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ARAMA YAPILDI
Narin Güran'ın kaybolduğu bölgenin etrafında 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu. 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ailesinin evi dahil olmak üzere 18 ev ile metruk yapılar ve samanlıklar da yeniden tarandı.
PEDAGOG EŞLİĞİNDE CANLANDIRMA YAPILDI
Ayrıca Narin'in son görüntülerinin kaydedildiği bölgede arkadaşlarından 2'si ile canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar, Narin'i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi.
YERALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI GETİRİLDİ
Narin'in son görüldüğü yerin yerin yakınında bulunan saman yığını jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Saman yığını üzerindeki brandayı kaldıran ekipler, depremlerde kullanılan yeraltı görüntüleme cihazıyla burada tarama yaptı.