Narin Güran'dan 7 gündür haber yok! Depremde kullanılan cihazlar devreye sokuldu

27 Ağustos 2024 09:50 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:52

Diyarbakır'da evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürüyor. Narin'in yakınları Güran ailesinin evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıkların üzerinde kan lekeleri tespit etti.

KAN LEKESİ NARİN'E AİT DEĞİL

Olay yeri inceleme ekipleri kan lekelerinin olduğu kaya parçalarını alarak analiz için laboratuvara götürdü. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada; yapılan incelemelerde kanın başka bir çocuğa ait olduğunu belirtildi.

11 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ARAMA YAPILDI

Narin Güran'ın kaybolduğu bölgenin etrafında 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu. 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ailesinin evi dahil olmak üzere 18 ev ile metruk yapılar ve samanlıklar da yeniden tarandı.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE CANLANDIRMA YAPILDI

Ayrıca Narin'in son görüntülerinin kaydedildiği bölgede arkadaşlarından 2'si ile canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar, Narin'i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi.

YERALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI GETİRİLDİ

Narin'in son görüldüğü yerin yerin yakınında bulunan saman yığını jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Saman yığını üzerindeki brandayı kaldıran ekipler, depremlerde kullanılan yeraltı görüntüleme cihazıyla burada tarama yaptı.