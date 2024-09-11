Narin Güran'ın abisi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım! Eleştirilere sitem etti: Allah için yapmayın

11 Eylül 2024 09:48 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:54

Diyarbakır'da dere kenarında çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 23 şüpheli savcılığa sevk edilirken Narin Güran’ın abisi Baran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Narin Güran'ın ablasının ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı! Tülin Güran için cinayet iddiası

Narin Güran'ın ablasının ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı! Tülin Güran için cinayet iddiası

Diyarbakır'da 1 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Cinayetin itirafçısı olan Nevzat Bahtiyar da hakim karşısına çıktı. Bahtiyar ifadesinde, Narin'in amcası Salim Güran'ın yanına gelerek "Arif'in kızını öldürdüm" dediğini ileri sürdü. Güran'ın kendisine cesedi yok etme görevi verdiğini söyledi. Amca Güran'ın "cesedi yok etmezsen seni ve aileni öldürürüm" dediğini belirtti. Hakim, Bahtiyar'ın tutuklanmasına karar verdi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sorumluların hepsinin adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklarını belirtti. Soruşturma titizlikle devam ederken Narin Güran'ın abisi Baran Güran'ın yaptığı paylaşım oldukça dikkat çekti.

Narin'in cenazesi toprağa verildikten sonra da sosyal medya platformu TikTok'tan paylaşımlarına devam eden abi Güran, gözaltındaki diğer aile üyelerine yönelik yapılan eleştirilere sitem etti. Baran Güran'ın bu paylaşımı oldukça dikkat çekti.

"AĞIR KÜFÜRLER VAR, ALLAH İÇİN YAPMAYIN"

Her şey netleşmeden annesine, babasına kardeşlerine kötü şeyler söylenmesine sitem eden Güran, "Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Allah için her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var, Allah için yapmayın. Beni de düşünün; ne annem var yanımda, ne babam, ne de akrabalarım" ifadelerini kullandı.