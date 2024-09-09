Narin Güran'ın adını yaşatmak için harekete geçtiler

09 Eylül 2024 18:20 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 18:34

Diyarbakır'da canice öldürülerek dere yatağında cesedi bulunan minik Narin'in adını yaşatmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Narin'in adını kütüphane ya da kreşe vermek için teklif verildi.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cenazesi bulunan Narin Güran’ın adının çocuk kütüphanesi ya da kreşe verilmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi konuyu gündeme aldı. Narin'in adını vermek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı’nda önerge verildi.

MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cuma Kaymakçı ise mecliste söz alarak Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın isminin bir çocuk kütüphanesine veya kreşe verilmesi için grubu adına önerge verdi. Önergenin gündeme alınarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.