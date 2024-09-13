Narin Güran'ın annesine Salim Güran ile ilişkisinin olup olmadığı soruldu: "Bir kez yanlışlıkla..."

13 Eylül 2024 01:20 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 01:28

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen anne Yüksel Güran'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Tutuklu amca Salim Güran ile ilişkisi olmadığını söyleyen Yüksel Güran, kendi telefonundan Salim Güran’ı bir kez yanlışlıkla aradığını, başka arama yapılmışsa bunu çocuklarının yapmış olabileceğini öne sürdü. Anne Yüksel Güran'ın, ifadesinin ardından tutuklanması talep edildi.

Diyarbakır​'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran​'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in anne, baba, ağabey, amca dahil 22 yakınının savcılık ifadeleri tamamlandı. Sorgularının ardından aralarında anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın olduğu 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Narin'in babası Arif Güran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı.Anne Yüksel Güran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Anne Yüksel Güran, Narin’in Kur’an kursuna gitmeden önce evdeyken üstünde siyah şort ve tişört olduğunu, ancak Narin'i evden çıkarken görmediğini, bu nedenle dışarı çıkarken ne giydiğini bilmediğini söyledi. Narin’in iki terliği olduğunu ve kaybolduğu gün kırmızı terliğini giydiğini ifade eden anne Yüksel Güran, evden çıkarken görmemesine karşın neden Narin’in kırmızı terlik giydiğini beyan ettiğinin sorulması üzerine, diğer terliği evde olduğu için kırmızı terliğini giydiğini düşündüğünü dile getirdi.

YÜKSEL GÜRAN EŞİNE NEDEN HABER VERMEDİ?

Yüksel Güran, ifadesinde, Narin’in kaybolduğunu neden eşine söylemediğinin sorulması üzerine, eşinin Batman’dan dönmekte olduğunu, yolda telaşa kapılmasın diye söylemediğini savundu.

NARİN'İN ANNESİNİN AMCASI İLE İLİŞKİSİ Mİ VAR?

Yüksel Güran’a, tutuklu amca Salim Güran ile ilişkisi olup olmadığı da soruldu. Salim Güran ile ilişkisi olmadığını ifade eden Yüksel Güran, "Narin’i sizinle Salim’in ilişkisine denk geldiği için mi öldürdünüz?” sorusuna Güran, kesinlikle Narin’i görmediğini, Salim Güran ile ilişkisi olamayacağını savundu.

Güran, kendi telefonundan Salim Güran’ı bir kez yanlışlıkla aradığını, başka arama yapılmışsa bunu çocuklarının yapmış olabileceğini iddia etti.

Tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde amca Salim Güran’ın, Narin’in yaşadığı evin ahırının olduğu bölümden kendisine doğru ''Nevzat seninle işimiz var'' diye bağırdığını beyan ettiği hatırlatılarak, bu sesi duyup duymadığının sorulması üzerine anne Yüksel Güran, evde klima çalıştırarak uyuduklarını, pencerelerin kapalı olduğunu, bu nedenle bu sesi duymamış olabileceğini kaydetti.

Evdeki halıların Narin’in kaybolduğu gün veya sonrasında yıkanıp yıkanmadığının sorulması üzerine Güran, halıları değiştirmediğini, ancak eve gelip giden olduğundan kirlendiği için Narin kaybolduktan sonra 5 veya 6’ncı günde kardeşinin halıyı temiz halılarla değiştirdiğini, eski halının evde yıkanmamış halde durduğunu söyledi.

ANNE GÜRAN, SALİM GÜRAN'A BATTANİYE Mİ VERDİ?

Narin'in kaybolduğu gün Salim Güran’a battaniye verip vermediği sorulan Yüksel Güran, kimseye battaniye vermediğini, olay nedeniyle eve çok kişi gelip gittiği için evden Salim Güran’ın evine battaniye götürülmüşse bundan haberi olmadığını cevapladı.

ARAÇTA BULUNAN DNA ÖRNEĞİNE CEVAP

Salim Güran’ın aracında Narin’in DNA örneğinin bulunduğunun hatırlatılmasına karşılık Yüksel Güran, ailecek hiçbir zaman Salim Güran’ın aracına binmediklerini, Narin’in de kendilerinden ayrı hiçbir zaman binmediğini, sadece 14 Temmuz 2024 tarihinde bir nişan nedeniyle Narin’in birkaç kişiyle birlikte bindiğini ve arka koltukta oturduğunu anlattı.

Güran, Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’ın kendisine verdiğini beyan ettiğinin hatırlatılması üzerine, bundan haberi olmadığını, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın iyi arkadaş olduklarını, onları her zaman birlikte gördüğünü söyledi. Anne Y.G., amca Salim Güran ile ailece bir husumetlerinin olmadığını, kızına neden zarar verdiğini bilmediğini ifade etti.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Anne Yüksel Güran'ın, bu ifadenin ardından "Kasten öldürme suçuna iştirak etmekten" tutuklanması talep edildi.