Narin Güran'ın ardından bir esrarengiz vaka daha! Rojin Kabaiş her yerde aranıyor

29 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:55

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran olayının ardından bir endişelendiren haber de Van'dan geldi. Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten günlerdir haber alınamıyor. Ailesi ve ekipler her yerde Rojin Kabaiş'i arıyor...

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ardından bir endişelendiren haber de Van​'dan geldi. 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Üniversite'yi kazandığı şehre Van’a geldikten iki gün sonra kayboldu.

27 Eylül 2024’te kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline gitmek amacıyla yurttan ayrılan Kabaiş, sahile ulaştığında bir bankta oturup Van Gölü’nü izledi, daha sonra ise Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı.

28 Eylül'de sahilde; cep telefonu, su şişesi ve bir kek bulan öğrenciler; durumu sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Rojin Kabaiş'in bulunması için Van Gölü’nde arama çalışmalarına başlandı. Kaybolduğu günden bu yana haber alınamayan Kabaiş’in babası Nizamettin ve annesi Aygül Kabaiş, Diyarbakır’dan Van’a gelerek yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

"YURDA DÖNMEDİĞİNİ NEDEN HABER VERMEDİLER"

Gazetecilere konuşan baba Nizamettin Kabaiş, Batman’da çalışırken kızının kaybolduğunu öğrendiğini ve hemen Van’a geldiğini söyledi. Yurt yetkililerinin kendilerine durumu geç bildirdiğini söyleyen baba Kabaiş, "Aradan 18 saat geçtikten sonra bizi aradılar. Kızım cuma akşamı 18.30’da yurttan çıkmış, o sırada annesiyle konuşmuş ve markete kahve almaya gideceğini söylemiş. Annesi de ona 'Hemen yurda dön, geç kalma' demiş. Ancak daha sonra arkadaşının mesajına cevap vermemiş ve annesi aradığında telefonuna da yanıt vermemiş. Ertesi gün 11.45’te beni aradılar, o gece haber vermediler. Çocuk yurda dönmediğinde neden bana haber vermediler? Onlardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN HİÇBİR SORUNU YOKTU"

Yurt yetkililerinin polise de geç haber verdiğini belirten baba Kabaiş, kızının hiçbir sorunu olmadığını, Van’a yeni geldiği için yakın bir arkadaş çevresinin de olmadığını söyledi.

REKTÖR ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Öte yandan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de sahile gelerek arama çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı ve aileyle görüştü.