Narin Güran'ın 'Babaevinde öldürüldüğü' iddiası sonrası aileden açıklama geldi! 

07 Ekim 2024 23:49 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 23:59

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürülen ve cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde çıkan "Narin Güran babaevinde öldürüldüğü kesinleşti" haberleri sonrası aile açıklama yaptı.

Narin Güran'ın ardından bir esrarengiz vaka daha! Rojin Kabaiş her yerde aranıyor

Narin Güran'ın ardından bir esrarengiz vaka daha! Rojin Kabaiş her yerde aranıyor

Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde kamufle edilmiş şekilde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Cinayet hakkında sosyal medya ve bazı haber platformlarında yer alan "Babaevinde öldürüldüğü netleşti" iddialarının ardından, Güran ailesi açıklama yaptı.

Narin’in babası Arif Güran ile aile üyeleri Ali Rıza Güran, Hüseyin Güran, Erhan Güran ve Mehmet Şerif Güran adına yapılan yazılı açıklamada, 6 Ekim’de bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında "Narin Güran’ın baba evinde öldürüldüğüne dair kesin kanıtlar elde edildi, DNA incelemeleri ve daraltılmış HTS kayıtlarının raporu soruşturma dosyasına eklendi" şeklindeki iddiaların yayıldığı belirtilerek, kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu ifade edildi.

NARİN GÜRAN NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?

Haberleri ortaya atan gazeteciler ve medya organları hakkında yasal işlem başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Narin kızımızın kaybolması ve öldürülmesi olayı ile ilgili aile fertlerinden alınan bir kısım ifadelerin ve yapılan röportajlar gerçek bağlamından koparılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir." denildi.

EVDEKİ GÜVENLİK KAMERLARI NE ZAMAN TAKILDI?

Evdeki güvenlik kameralarının Narin'in kaybolmasının ardından takıldığını belirten aile fertleri, "Narin kızımızın kaybolmasından sonra aile bireylerimizden bir kısmı evlerine 02.09.2024 tarihinde önlem amaçlı güvenlik kamerası taktırdığı bilinmesine rağmen kamuoyunda yanlış algı oluşturma kastıyla kamera kayıtlarının geçmişe dönük silindiği şeklinde asılsız haberler yapıldı" dedi.

'ABİ MADDE KULLANIYORDU' İDDİALARINA YALANLAMA

Aileden yapıldığı açıklamada abinin yasaklı madde kullandığı iddiaları da şu sözlerle yalanlandı:

"Keza sabah çamaşırları yıkamak için Hediye Güran’a çamaşır teslim edildiğini belirten anne Yüksel Güran’ın ifadesi çarpıtılarak tüm halı ve nevresimlerin yıkandığı şeklinde asılsız haberler yapıldığı, Enes Güran’ın yanındaki iki kişinin sigara içtiğini söyleyen annesinin RTÜK kuralları gereği bu ifadesinin sansürlenmesi sonucunda ifadesi yine çarpıtılarak Enes’in uyuşturucu bağımlısı olduğu yönünde asılsız haber yapıldığı tespit edilmiştir. Narin kızımın olay günü en son görüldüğü yeri gören çevre köylere ait kamera kayıtlarının incelenmesi ve buna ilişkin raporların tamamlanması halinde cinayetin şüpheye yer verilmeyecek şekilde görüntüleri ile birlikte tespit edileceği veya olayın aydınlatılacağına ilişkin inancımız tamdır."

"DAYANIKSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Ailedeki kadın fertleri hakkında da 'asılsız' iddiaların ortaya atıldığı belirtilen yazıda, "kamuoyunu tamamen yanlış yönlendirme ve gerçek dışı algı oluşturma maksatlı Narin Güran cinayeti ile ilgili ailemizin şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde asılsız haber ve paylaşım yapan, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve adil yargılamayı etkilemeyi hedefleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Gerçekmiş gibi algılanasına neden olunmuştur. 06.10.2024 tarihli ’Narin Güran’ın babaevinde öldürüldüğü kesinleşti. DNA incelemesi ve daraltılmış HTS kayıtlarına ilişkin raporun soruşturma dosyasına geldiği’ seklindeki haberlerin gerçek dışı olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile avukatlarımız arasında gerçeklesen görüşmede yetkililer tarafından ifade edilmiştir. Dezenformasyonun önlenmesi için Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığına avukatlarımız aracılığıyla yaptığımız başvuruda kamuoyunun yetkili makamlar tarafından bilgilendirilmesi hususundaki talebimize olumlu cevap verilmesi beklentimiz ile doğrudan yetkili makamlar tarafından yapılmamış dayanaksız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.