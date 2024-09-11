Narin Güran'ın mezarına üç bakandan ziyaret! Cinayetin işlendiği bölgede inceleme yapılıyor

11 Eylül 2024 17:54 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 18:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Narin Güran'ın mezarlığına ziyarette bulunuyor. Tavşantepe Köyü'nde mezarlık ziyareti sonrası açıklama yapmaları bekleniyor.

Narin Güran'ın abisi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım! Eleştirilere sitem etti: Allah için yapmayın

Narin Güran'ın abisi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım! Eleştirilere sitem etti: Allah için yapmayın

Narin Güran'ın Diyarbakır Tavşantepe Köyü'ndeki mezarına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş ziyaret gerçekleştirdi. Dua eden bakanların bölgede inceleme yaptıktan sonra valilikte açıklama yapacakları öğrenildi.

ÜÇ BAKAN, NARİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TAVŞANTEPE KÖYÜNDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ziyareti böyle duyurdu: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve heyetimizle birlikte Narin kızımızın kabri başında dua ettik. Yaşadığımız bu menfur olay Milletimizin yüreğini yaktı. O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza Allah’ta rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Yerlikaya X üzerinden verdiği mesajında "İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu menfur olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. dedi

NARİN İÇİN KURAN OKUTULDU

Kabir ziyaretinde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyarette, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da yer aldı.