Narin Güran'ın okul arkadaşları için MEB harekete geçti: Duygularını paylaşmaları sağlandı

15 Eylül 2024 07:25 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 07:39

Narin Güran'ın hayatını kaybetmesi sonrası öğrencisi olduğu Tavşantepe İlkokulundaki okul arkadaşları sıkıntı dolu süreçler geçiriyor. MEB tarafından yönlendirilen uzmanlar travma geçiren öğrenci ve öğretmenler için duygu ve düşüncelerini aktarabilecekleri eğitimler verildi.

Diyarbakır'da 19 gün boyunca kaybolmasının ardından katledildiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın okuduğu Tavşantepe İlkokulunda öğrenciler süreçten kötü etkilendi. Çocukların ve öğretmenlerin normal yaşamlarına dönerek eğitim hayatlarına adapte olabilmeleri için gerekli destek çalışmaları başlatıldı.

NARİN'İN ARKADAŞLARINA PSİKOLOJİK İLK YARDIM

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar başkanlığında Bakanlık psikososyal destek saha koordinatörleri Tavşantepe İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle görüştü.

Tavşantepe İlkokulunda bir hafta boyunca, psikososyal müdahale faaliyetlerinin birinci gününde öğrenci ve öğretmenlere yönelik programın ilk aşaması olan psikolojik ilk yardım çalışması yapıldığı açıklandı.

DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ PAYLAŞMALARI SAĞLANDI

Çocukların psikolojik iyileşmesinin sağlanması için duygu ve düşüncelerini akıtabilmelerine çalışıldığı vurgulanarak açıklamada şunlar belirtildi:

"Öğrencilerin okula uyumunu sağlamak, ihtiyaçlarını belirlemek, duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla etkinlikler düzenlendi. Psikososyal müdahale çalışmasının ikinci gününde öğretmenlerle psikososyal destek çalışmasında yer alan zorlayıcı bir yaşam sonrasında ortaya çıkabilecek tepkilerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Çocuklarla ilgili yapılacak olan psikoeğitim çalışmaları başladı. Psikososyal müdahalenin üçüncü gününde 34 öğrenciyle psikoeğitim çalışmasının ilk oturumu yapıldı. Öğrencilerin zorlayıcı bir yaşam olayından sonra bedende, davranışlarda, düşüncelerde ve duygularda meydana gelen değişikliklerden bahsedilip farkındalık oluşturuldu. Öğrencilere yapacakları çalışmalarda kullanmaları amacıyla psikososyal kiti dağıtıldı. Psikososyal müdahale çalışmasının dördüncü gününde öğrencilerle psikoeğitim çalışmaları devam etti. Etkinlikler yapıldıktan sonra ebeveynler için zorlayıcı bir yaşam olayı sonrasında yapacaklarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı psikososyal yardım broşürü dağıtıldı. Aynı zamanda öğretmenlerin faydalanmaları için de psikososyal yardım broşürü öğretmenlere dağıtıldı. Psikososyal müdahale çalışmasının beşinci gününde öğrencilerle psikoeğitim çalışmaları tamamlandı. Etkinliklerde zorlayıcı bir yaşam olayından sonra rutin yaşamın devam ettirilmesi ve ortaya çıkan stres tepkileriyle baş etme, geleceğe yönelik olumlu bakış açısı kazanma ve umut çalışılmaları yapıldı. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bir sonraki hafta yapılacak çalışmalar planlandı. Bakanlığımız Tavşantepe İlkokulunda yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir."