Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteğini abisi açıkladı! Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili dava sürerken Narin'in abisi Baran Güran'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Baran Güran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Narin'in kendisinden son isteğini anlattı. İşte detaylar...

Diyarbakır​'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde sır perdesi aralanamadı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bir çuvalın içerisinde bulunmuştu.

Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

'ABİ BANA SOĞUK KAHVE AL'

Korkunç olay henüz aydınlatılamamışken Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Narin'in kendisinden son isteğini anlattı.

Baran Güran yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "En son gün kurban olduğum Narin'im 'Abi sana bir şey diyeceğim' dedin. 'Abi bana soğuk kahve al' dedin. Ben de 'Sana alırım' dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im"