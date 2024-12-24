Narin Güran'ın ölümünden bir gün önce toplanmışlardı! Kritik görüntüler incelendi

24 Aralık 2024 23:59 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 00:27

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesinden bir gün önce gerçekleştirdiği toplantıya ait görüntüler uzman bilirkişiler tarafından incelenerek mahkemeye sunuldu. Bu gelişme, dava sürecini etkileyebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Diyarbakır​'ın Bağlar​ ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, yeni delil olarak sunulan "aile toplantısı görüntüleri"ne ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Davada tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

AİLE TOPLANTISI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül’den bir gün önce, amca Erhan Güran’ın evinin bahçesinde düzenlenen ve bazı aile bireylerinin katıldığı toplantıya ait güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına eklenmişti. Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı, ses seviyesinin düşük olduğu tespit edilen görüntülerin deşifre edilmesi için uzman bilirkişilere başvuruldu. Görüntüler, önce Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderildi, ardından daha detaylı bir analiz için Ulusal Kriminal Büro tarafından incelendi. Büro, özel ses ekipmanları kullanarak hazırladığı bilirkişi raporunu Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

MAHKEMEYE GÖNDERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORU

Mahkeme, söz konusu görüntülerin çözümünde zorluk yaşandığını belirten yazısında, "Görüntülerde Kürtçe konuşulduğu ve ses seviyesinin düşük olduğu, bu nedenle özel ekipmanlarla çalışılması gerektiği tespit edilmiştir. Ulusal Kriminal Büro ile yapılan görüşmeler sonucunda, ses ekipmanları kullanılarak çözümleme yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

DİYARBAKIR BAROSU GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE SUNMUŞTU

Aile toplantısına ilişkin görüntüler, Diyarbakır Barosu tarafından dava dosyasına eklenmek üzere 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu. Toplantıya ait görüntülerin saat 19.38-19.41 arasında kaydedildiği belirtilmişti. Mahkeme heyeti, görüntüleri inceleyerek dava dosyasına dahil etmişti.