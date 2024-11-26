Narin Güran'ın vahşice öldürülmesinden sonra cesedini saklamıştı! Nevzat Bahtiyar'ın yeni görüntüleri ortaya çıkıtı

26 Kasım 2024 18:21 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 18:33

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın trajik ölümüyle ilgili kamera kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor.. Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan küçük kızın cinayetinde baş şüphelilerden Nevzat Bahtiyar’ın, dereye gidiş anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

Diyarbakır​'da 8 yaşındaki Narin Güran​'ın öldürülmesi olayında, cesedini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar​'ın aracının olay günü kameralarca kaydedilen görüntüleri dava dosyasına dahil edildi. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi​'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi​'nde cesedi bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

GÖRÜNTÜLERE HAREKETLERİ YANSIDI

Olay günü Bahtiyar'ın aracıyla seyir halindeki görüntüleri, bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Bahtiyar'ın 21 Ağustos'ta saat 15.42'de Tavşantepe Mahallesi'nden Eğertutmaz Deresi’ne doğru ilerlediği, yaklaşık 40 dakika sonra araçla bölgeden ayrıldığı ve saat 16.23 civarında çiftlik evine yakın bir noktadan geçtiği görülüyor. Aynı gün saat 16.45'te yeniden Tavşantepe Mahallesi'ne yöneldiği kayıtlarda yer almakta. İddianameye göre, çiftlikteki kamera saatine göre saat 15.41'de şüpheli bir araç kayıtlara girdi ve 15.44’te Eğertutmaz Deresi yakınında durdu. Kamera kayıtları, 38 dakika sonra söz konusu kırmızı aracın Bahtiyar tarafından kullanıldığını belirledi.

BALDIZININ EVİNE GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım'da yapılan duruşmada sanık Bahtiyar, savunmasında "Cesedi dereye bıraktıktan sonra baldızımın evine gittim. Oradan peynir alıp eve döndüm." şeklinde ifade verdi. Mahkeme, sanık avukatlarının talebi üzerine olay günü 15.00-17.00 saatleri arasında Daran-2 Üs Bölgesi'nde bulunan "Şahingöz" isimli kameranın görüntü kayıtlarının Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığından talep edilmesine karar verdi. Ancak, jandarma tarafından hazırlanan raporda, Gözcü-2 (Keskingöz) elektro-optik sensör sisteminin video kayıt özelliğinin olmadığı, sadece anlık görüntü sağlayabildiği belirtildi.

DAVA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

Dosyada ayrıca, Narin Güran kaybolduktan sonra bir WhatsApp grubu kurulduğu, amca Salim ve ağabey Enes Güran’ın da dahil olduğu bazı aile üyelerinin bu grupta bulunduğu bilgisi yer aldı. Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın kaybolması ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeninin bulunmasıyla ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 12'si, aralarında amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar da olmak üzere, tutuklandı. Soruşturmanın ardından, 4 sanık hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve 7 Kasım’da başlayan yargılama üç gün sürdü. Tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 26 Aralık'a ertelendi.